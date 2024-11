Wie plant man die perfekte Hochzeit, Bettina Ponzio?

Die Planung des „schönsten Tag des Lebens“ kann anstrengend sein: Den passenden Ort finden, das Essen organisieren, die Einladungen schreiben und dann noch das Budget einhalten. Doch was für viele Brautpaare zum Kraftakt wird, bereitet Bettina Ponzio viel Spaß. Als die Augsburgerin ihre eigene Hochzeit plante, stellte sie ihr Organisationstalent fest und wechselte ein paar Jahre später den Beruf. Zehn Jahre ist das mittlerweile her, seitdem arbeitet Ponzio als Wedding Plannerin.

Im Interview-Podcast „Augsburg, meine Stadt“ spricht Ponzio über die Zusammenarbeit mit den Brautpaaren und deren außergewöhnliche Wünsche. Sie erklärt, wann es sinnvoll ist, eine Hochzeitsplanerin zu engagieren und welches Budget heutzutage für eine Feier benötigt wird. Zudem nimmt sie die Hörerinnen und Hörer mit auf dem Weg zu einer perfekten Hochzeit: Von der Suche nach einer Location und der Auswahl des Caterers über die Wahl der Band, des Floristen bis hin zur richtigen Einladungskarte.

Im Gespräch mit Felix Gnoyke erklärt sie außerdem, welche Geschenke und Spiele auf Hochzeiten am besten ankommen und was Gäste lieber nicht tun sollten. Zudem gibt Ponzio persönliche Einblicke und spricht unter anderem über ihren Weg in den Job, die leckersten Torten und ihre eigene Traumhochzeit.

