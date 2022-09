Wie viele Zähne hat eine Katze? Anzahl, Funktionen, Gebissaufbau

Katzen zählen zu den Fleischfressern, weshalb sie ein entsprechend ausgeprägtes Gebiss benötigen. Wir schauen den Stubentigern genauer ins Maul.

Katzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Der große Vorteil: Sie können sich weitgehend selbst versorgen. Im Gegensatz zum Hund fällt beim Stubentiger auch das Gassigehen weg. Doch wehe, Herrchen oder Frauchen verscherzen es sich mit dem Vierbeiner, der durchaus Ansprüche zu stellen weiß.

Passt der Katze etwas nicht, fährt sie ihre Krallen aus. Oder zeigt ihre Zähne. Womit wir auch schon beim Thema wären. Denn in diesem Artikel geht es um das Gebiss von Katzen.

Wie viele Zähne hat eine Katze?

Erwachsene Katzen verfügen über 30 Zähne, wie das Haustier-Portal Purina berichtet. Davon sitzen 16 im Ober- und 14 im Unterkiefer. Diese würden in vier Kategorien unterschieden.

Vorne sitzen die Schneidezähne. Hiervon gibt es zwölf - je sechs oben und unten -, die genau aufeinander beißen. Es folgen die insgesamt vier Fang- oder Eckzähne, diese sind besonders stark ausgeprägt. Sie greifen perfekt ineinander und würden im Schlaf durchaus unter den Lefzen hervorschauen.

Daneben liegen die vorderen Backenzähne, von denen eine ausgewachsene Katze zehn besitzt. Jeweils drei sitzen auf jeder Kieferseite oben und jeweils zwei unten. Den Abschluss bilden die vier hinteren Backenzähne. Jeweils einer davon befindet sich am Ende jeder Kieferseite.

Der hintere Backenzahn im Unterkiefer bildet mit dem letzten vorderen Backenzahn im Oberkiefer ein Paar Reißzähne, heißt es weiter. Die Katze zähle zwar "zu den Raubtieren mit einer geringen Anzahl an Reißzähnen, aber deren Funktion ist nicht zu unterschätzen".

Wie entwickelt sich das Gebiss einer Katze?

Als Baby sind Katzen zahnlos, schreibt tiere-online. Nach etwa zwei Wochen zeigen sich dann die Schneidezähne. Es folgen die Eckzähne. Die vorderen Backenzähne brechen im Alter von drei bis sechs Wochen durch das Zahnfleisch. Damit ist das Milchgebiss vollständig. Da dieses ohne hintere Backenzähne auskommt, haben Katzenkinder lediglich 26 Zähne.

Bereits drei Monate nach der Geburt kommt dann das dauerhafte Gebiss zum Vorschein. So werden die Milchzähne verdrängt. Vollständig ist das 30 Zähne umfassende Gebiss demnach durchschnittlich im Alter von sechs Monaten.

Welche Funktionen haben die verschiedenen Zahnarten bei einer Katze?

Purina berichtet, dass die Schneidezähne genutzt werden, um Schmutz oder Verfilzungen des Fells zu entfernen. Sie würden zudem zum Einsatz kommen, wenn es die Katze juckt oder kratzt. Außerdem könnten mit ihnen problemlos kleine Nahrungsbrocken hochgehoben werden. Die Schneidezähne helfen auch bei der Krallenkürzung und bei der Nahrungsaufnahme - mit ihnen werden Fleischreste von Knochen abgenagt oder Federn von erlegten Vögeln ausgerissen.

Mit den Fangzähnen würde in erster Linie die Beute gefangen und erlegt. Schon ein Biss - der so genannte Tötungsbiss - kann Mäusen, Vögeln und anderen Tieren das Genick brechen. Die Fangzähne sind aber auch nützlich, damit Mamakatzen ihre Babys behutsam von Ort zu Ort tragen können. Beim Deckungsakt können zudem Kater ihre Partnerinnen so im Nacken festhalten.

Die Backenzähne sind hilfreich, um die Beute in kleinere Stücke zu schneiden, so dass diese besser verschlungen werden können. Mit ihnen wird aber auch bei der Geburt die Nabelschnur durchtrennt.