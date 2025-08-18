Icon Menü
Wiesbaden: Mann soll 14-Jährige in Schwimmbad belästigt haben

Wiesbaden

Mann soll 14-Jährige in Schwimmbad belästigt haben

Der 23-Jährige soll das Mädchen unsittlich angefasst und geschlagen haben. Es ist nicht der erste Fall von Belästigung in einem Wiesbadener Schwimmbad in diesem Sommer.
Von dpa
    Die Polizei nahm eine Anzeige gegen den 23-Jährigen auf. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm eine Anzeige gegen den 23-Jährigen auf. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein 23-jähriger Mann soll in einem Wiesbadener Schwimmbad eine 14-Jährige unsittlich berührt und geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, fasste er das Mädchen am Samstag ungefragt am Oberschenkel an. Als sich die 14-Jährige wehrte, habe der 23-Jährige sie ins Gesicht geschlagen. Das Mädchen wurde den Angaben zufolge dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

    Ähnliche Taten hatte es mehrfach in diesem Sommer gegeben. Erst am Mittwoch wurden in Wiesbaden zwei Männer festgenommen, weil sie drei Mädchen in einem Freibad belästigt haben sollen.

