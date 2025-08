Schaden in Millionenhöhe bei Brand in Lagerhalle

Beim Brand einer Lagerhalle in Wiesbaden ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Stadt Wiesbaden weiter mitteilte, waren in der Halle Neuwagen abgestellt. Der Brand wurde demnach vermutlich durch einen Defekt ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle bringen können. Aufgrund des Rauchs, der sich in der Halle ausgebreitet und auf die Neufahrzeuge gelegt hatte, werde der Sachschaden von der Polizei vorläufig auf über eine Million Euro geschätzt, berichtete die Stadt.