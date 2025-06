Unbekannter schießt mehrfach vor Mehrfamilienhaus

Mehrere Schüsse sind vor einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden von einer noch unbekannten männlichen Person abgegeben worden. Der Mann habe in die Richtung einer Hausbewohnerin geschossen, die in der Nacht zum Sonntag gerade die Haustür öffnen wollte, teilte die Polizei Wiesbaden mit. Die Frau sei unverletzt geblieben.

Nachdem er die Schüsse abgegeben hatte, sei der Mann zu einem weißen Kombi geflüchtet und weggefahren. Die von der Polizei eingeleitete Fahndung sei zunächst erfolglos gewesen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.