William und Kate: Diese Baby-News begeistert das zukünftige Königspaar

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sollen über eine besondere Baby-Nachricht hocherfreut sein. Dabei geht es nicht um den engeren Kreis der Königsfamilie – allerdings könnte Prinz William eine bedeutende Rolle im Leben des neuen Mini-Aristokraten spielen. Doch wer bekommt Nachwuchs und wie ist die Verbindung zu dem zukünftigen König von Großbritannien?

Freudige Nachrichten für Prinz William und Prinzessin Kate

Die erfreuliche Nachricht kommt aus dem direkten Umfeld von William und Kate: Der Herzog und die Herzogin von Westminster erwarten ihr erstes Kind. Das bestätigte ein Sprecher des Paares am 12. März. „Der Herzog und die Herzogin von Westminster sind überglücklich, ihr erstes Kind im Sommer willkommen zu heißen“, zitiert die Zeitung Telegraph aus einer Pressemitteilung des Paares.

Doch warum ist das für William und Kate von besonderer Bedeutung? Hugh Grosvenor, der 7. Herzog von Westminster, ist nicht nur einer der reichsten Aristokraten Großbritanniens, sondern auch ein enger Freund des künftigen Königs. Und die Verbindung reicht noch weiter.

Denn Grosvenor hat eine lange Geschichte mit der Königsfamilie. Er selbst ist bereits Patenonkel von Prinz George und soll Medienberichten zufolge auch bei Prinz Archie, dem Sohn von Prinz Harry, diese Rolle übernommen haben. Nun wird in Großbritannien bereits spekuliert, ob er die Ehre an den Prinzen von Wales zurückgeben wird – könnte William also als Taufpate für das Westminster-Baby infrage kommen?

Diese Frage ist nicht unbegründet, denn die Freundschaft zwischen William und Hugh ist tief verwurzelt. Bei der Hochzeit des Paares im Juni 2024 in der Chester Cathedral war der Prinz von Wales als „Usher“ also Platzanweiser dabei. Williams Cousine, Prinzessin Eugenie, gehörte ebenfalls zu den Gästen, während Prinz Harry laut Express angeblich auf eine Teilnahme verzichtete, um möglichen Spannungen aus dem Weg zu gehen.

Für William und Kate dürfte die Nachricht eine willkommene Ablenkung sein. Gerade in den vergangenen Monaten stand das Königspaar unter besonderer Beobachtung – nicht zuletzt wegen Kates gesundheitlicher Herausforderungen, nachdem sie die Remission ihrer Krebserkrankung verkündet hatte.

Während sich der Herzog und die Herzogin von Westminster auf ihr erstes Kind freuen, wird sich dann im Sommer zeigen, ob William wirklich als Patenonkel infrage kommt.