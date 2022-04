Wilsberg - Ungebetene Gäste im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 16.4.22 den Krimi "Wilsberg - Ungebetene Gäste". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

TV-Termin: "Wilsberg - Ungebetene Gäste" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Wilsberg - Ungebetene Gäste" kommt am Samstag, 16. April 2022, im ZDF zur Ausstrahlung. Start ist wie gehabt um 20.15 Uhr. Die Folge hat eine Spieldauer von ungefähr 90 Minuten. Der Samstagabend ist schon verplant? Dann schauen Sie sich die Episode doch einfach zeitunabhängig als Stream in der Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Wilsberg - Ungebetene Gäste"

Es ist eine Überraschung, die Juristin Dr. Tessa Tilker den Schreck in die Glieder fahren lässt: Bei einem Lunch mit Wilsberg und Ekki in einem Wasserschloss platzt plötzlich Sven Degen rein. Der Ex-Knacki hatte in der Vergangenheit angekündigt, Tessa umzubringen. Trachtet er noch immer nach ihrem Leben - aus Rache dafür, dass die Juristin ihn damals ins Gefängnis gebracht hatte? Tessa gerät in Panik und ergreift die Flucht, Wilsberg und Ekki versuchen alles, damit Degen wieder abhaut.

Doch Degen und Begleiterin Emily haben ganz andere Pläne: Sie haben eine Übernachtung im Schloss gebucht. Nur kurz nach dem Eintreffen des Verbrechers taucht Kommissar Drechshage auf - um Tessa vor Degen zu warnen. Wilsberg ergreift die Initiative und beordert ihn als Undercover-Pagen inmitten die Szenerie.

Auf einmal tauchen immer mehr Ermittler und Ganoven im schloss auf, die Situation wird unübersichtlich. Plant Degen ein großes Ding? Ist Tessa in akuter Gefahr?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Wilsberg - Ungebetene Gäste" im Cast

Georg Wilsberg - Leonard Lansink

Ekki Talkötter - Oliver Korittke

Dr. Tessa Tilker - Patricia Meeden

- Patricia Meeden Kommissarin Springer - Rita Russek

Overbeck - Roland Jankowsky

- Harald Drechshage - Stefan Haschke

Nguyen Thuong Nhi - Mai Doung Kieu

Kieu Sven Degen - Michael Pink

- Emily - Maria Wördemann

Marius Stoll - Nikolaus Benda

"Wilsberg - Ungebetene Gäste" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Wilsberg - Ungebetene Gäste" ist genau das, was Sie unter guter Unterhaltung verstehen, am Samstag sind Sie aber schon verabredet? Kein Problem: Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)