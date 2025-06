Frühere Weltranglistendritte Switolina in Bad Homburg raus

Jelina Switolina aus der Ukraine ist beim Tennisturnier in Bad Homburg im Achtelfinale ausgeschieden. Die frühere Weltranglistendritte unterlag der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia in einem umkämpften Drei-Satz-Match nach fast zweieinhalb Stunden 6:4, 4:6, 6:7 (7:9). Haddad Maia bekommt es nun mit der Italienerin Jasmine Paolini zu tun.

Im Viertelfinale des Rasenevents steht auch die Russin Jekaterina Alexandrowa, die nach 2:14 Stunden die Griechin Maria Sakkari 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 bezwang. Ihre nächste Gegnerin ist die fünfmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Iga Swiatek aus Polen.

Das top besetzte WTA-Turnier in Bad Homburg ist mit gut einer Million US-Dollar dotiert und die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt.

Deutsche Spielerinnen sind beim Turnier in der Kurstadt nicht mehr dabei. Tatjana Maria und Laura Siegemund waren im Einzel in der ersten Runde ausgeschieden.