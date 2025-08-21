Wincent Weiss Konzert live in Coburg: Songs und Setlist - was ist geboten?

Auf seiner Sommertour 2025 macht der Sänger und Songwriter Wincent Weiss auch in Coburg Station. Mit im Gepäck hat er seine größten Hits wie „Musik sein“, „Feuerwerk“ und „Wer wenn nicht wir“, sowie Songs aus seinem aktuellen Album „Irgendwo Ankommen“. Die Show verspricht ein energiegeladenes Open-Air-Erlebnis mit emotionalen Momenten und ausgelassener Stimmung. Wir haben für Sie die Einzelheiten recherchiert.

Termin: Wincent Weiss Konzert in Coburg

Das Konzert findet am Donnerstag, 21. August 2025, auf dem Schlossplatz in Coburg statt. Es beginnt um 19.30 Uhr.

Songs beim Wincent Weiss Konzert in Coburg

Gemeinsam mit seiner Band spielt der Sänger und Songwriter diesen Sommer bei zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland - unter anderem in Coburg, der ehemaligen Residenzstadt im Norden Bayerns. Mit bekannten Titeln wie „Musik sein“, „Feuerwerk“ und „Wer wenn nicht wir“ möchte er seinem Publikum auch 2025 wieder besondere Konzertabende bieten – mit einer Mischung aus Live-Energie und vertrauten Melodien. Worauf darf sein Coburger Publikum sich freuen?

Folgende Informationen hat Weiss anlässlich seiner Sommertour über Eventim geteilt: Sein aktuelles Album „Irgendwo Ankommen“ markiert einen persönlichen Wendepunkt. Es entstand nach einer längeren Phase der Selbstreflexion und Entwicklung, die Weiss in den letzten Jahren durchlaufen hat. Diese Reise spiegelt sich nicht nur in seiner Musik wider, sondern auch in der Resonanz, die er bei seinem Publikum findet: Über eine Million Menschen hören ihn monatlich auf Spotify, hinzu kommen rund 600 Millionen Audio-Streams, über 130 Millionen Videoaufrufe und eine große Community auf Social Media und YouTube.

Auch in den Charts und bei Preisverleihungen war Weiss in den vergangenen Jahren regelmäßig vertreten. Seine Singles und Alben wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet, und er erhielt unter anderem den ECHO, den MTV Music Award, die „Goldene Henne“, den Audi Generation Award sowie die „Goldene Kamera“ in der Kategorie „Best Music Act“.

Wincent Weiss betont, dass er die besondere Atmosphäre bei Open-Air-Konzerten sehr schätzt. Für ihn gebe es kaum etwas Schöneres, als an einem Sommerabend gemeinsam mit Freunden oder der Familie zu den eigenen Lieblingsliedern zu tanzen und jede Zeile mitzusingen. Diese Momente seien für ihn das, was den Sommer ausmache – unabhängig davon, ob er selbst auf der Bühne stehe oder Teil des Publikums sei.

Wincent Weiss Konzert in Coburg: Setlist

Die konkrete Setlist des Coburger Konzerts liegt uns bisher nicht vor. Im Rahmen seiner Sommertour 2025 hat Wincent Weiß in Stuttgart diese Titel präsentiert:

Hier mit dir

Weit weg

Musik sein

Die guten Zeiten

Bleiben wir

Deiner Seite

Langsam

Was die Menschen nicht wissen

Gut genug

Den letzten beißen die Hunde

Wie es mal war

Wann

An Wunder

Auf halbem Weg

Morgen

Immer näher

Kaum erwarten

Wer wenn nicht wir

So gut

Spring

JA/NEIN

Halb so schön

Frische Luft

Lang nicht hier

Wie gemalt

Feuerwerk

Tickets für das Wincent Weiss Konzert in Coburg

Tickets für das Coburger Open Air gibt es bei Eventim und im Ticket Shop der VR Bank Coburg.

Wer diesen Termin verpasst oder keine Karten mehr ergattert, bekommt noch weitere Chancen, muss aber unter Umständen längere Anfahrtswege in Kauf nehmen:

22. August 2025 – Rheda-Wiedenbrück, Park Spektakel

26. August 2025 – Freiburg, Münsterplatz

27. August 2025 – Geldern, Waldfreibad Walbeck

29. August 2025 – Aurich, Open Air (Mehrzweckgelände Tannenhausen)

31. August 2025 – Kamenz, Hutbergbühne