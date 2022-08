Ravensburger zieht neues Winnetou-Buch zurück

Nach einem Shitstorm liefert der Verlag Ravensburger das Buch "Der junge Häuptling Winnetou" zum gleichnamigen Kinofilm nicht mehr aus. So kam es dazu.

Aktuell läuft der Film "Der junge Häuptling Winnetou" in den deutschen Kinos. Der Verlag Ravenburger hat ein gleichnamiges Buch zum Film veröffentlicht. Dafür gab es mächtig Kritik im Netz. Die Folge: Der Verlag hat das Buch aus dem Programm genommen und die Auslieferung gestoppt. Wie es dazu kam.

Winnetou-Buch zurückgezogen: So äußert sich Ravensburger

"Wir haben die vielen negativen Rückmeldungen zu unserem Buch 'Der junge Häuptling Winnetou' verfolgt und wir haben heute entschieden, die Auslieferung der Titel zu stoppen und sie aus dem Programm zu nehmen", schreibt Ravensburger auf Instagram. Das Feedback habe dem Verlag gezeigt, dass er mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt habe. "Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich", so Ravensburger weiter.

Die Internetnutzer hatten kritisiert, dass der Stoff von Karl May überhaupt noch verlegt wird, vor allem für Kinder. Es würden rassistische Stereotype aufgezeigt, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben.

"Der junge Häuptling Winnetou": FBW-Jury uneinig

Auch die Jury der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) war sich bei dem Film "Der junge Häuptling Winnetou uneinig. "Nach Sichtung des Films zeigte sich in der sehr langen Diskussion, dass in der Gesamtbewertung des Films die Jury absolut gespalten war – zwischen vehementer Ablehnung einerseits und großer Zustimmung andererseits", so die FWB auf ihrer Webseite. Das hätte sich auch in der Abstimmung für oder gegen die Erteilung eines Prädikates gezeigt.

Nach der Meinung mancher Jury-Mitglieder sei es in unserer Zeit nicht mehr zulässig, einen Film und im Besonderen einen Kinder- und Jugendfilm im Geist der mythisch aufgeladenen und sehr klischeehaft darstellenden Karl May-"Folklore" zu realisieren. Sie bezeichnen den Film als "kitschiges rückwärtsgewandtes Theaterstück, das nichts mit der Realität zu tun habe". Karl Mays literarische Idylle im Herkunftsland der indigenen Völker Nordamerikas sei, so die Jury-Mitglieder, eine Lüge, welche den Genozid an den Ureinwohnern Amerikas und das ihnen zugefügte Unrecht der Landnahme der weißen Siedler und der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes vollkommen ausblenden würde.

Die Mehrheit der Jury kam aber zu einer anderen Bewertung des Films. Es sei allseits bekannt, dass Karl May seine Erzählungen im von ihm so genannten "Indianerland" und auch im "Orient" aus seiner Fantasie geschrieben habe und selbst nie vor Ort der von ihm erdachten Abenteuer gewesen sei. "Insgesamt sieht die Mehrheit der Jury 'Der junge Häuptling Winnetou' als gelungenen Kinderfilm, der einem großen Familienpublikum sicher viel Freude bereit wird, so die FBW.

Ravensburger zu Winnetou-Buch: "Wir haben einen Fehler gemacht"

"Die Entscheidung, die Titel zu veröffentlichen, würden wir heute nicht mehr so treffen. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt einen Fehler gemacht und wir können euch versichern: Wir lernen daraus!", verspricht Ravensburger.