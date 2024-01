Auf Kufen durchs Ländle: Das sind die beliebtesten Rodelstrecken in Baden-Württemberg

Egal ob ein entspanntes Wochenende mit Freunden oder eine tolle Freizeitbeschäftigung für Kinder: Rodeln gehört im Winter einfach mit dazu. Auch Baden-Württemberg weist einige beliebte Strecken auf.

Rodeln ist eine der beliebtesten Winteraktivitäten, die Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Besonders für Familien bietet das Rodeln eine tolle Möglichkeit, gemeinsam Spaß im Schnee zu haben. In Baden-Württemberg, mit seiner reichen Landschaft und den schneebedeckten Hügeln, finden sich einige Orte, die perfekt für diesen winterlichen Zeitvertreib sind. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Auf dem Weg in Richtung schneebedeckte Hügel und Berge gilt allerdings Vorsicht - besonders, wenn Sie mit dem Auto auf der A8 unterwegs sind - diese zählt zu den gefährlichsten Strecken Baden-Württembergs. Bei einem Ausflug mit der Familie lohnt sich also vielleicht eher eine Fahrt über die schönsten Panorama-Straßen des Bundeslands.

Rodeln in Baden-Württemberg: Das sind die beliebtesten Routen

Im Ländle gibt es zahlreiche Ecken, bei denen Rodelfans mit ihrem Schlitten Spaß haben können. Von den sanften Hügeln des Odenwaldes bis hin zu den steileren Abfahrten des Schwarzwaldes – für jeden Rodelbegeisterten gibt es hier die passende Strecke. Wie die Plattform antenne1.de berichtet, sind neben dem Schwarzwald auch die Schwäbische Alb und der Odenwald in Baden-Württemberg beliebte Ziele für Rodelfans.

Der "Primus" unter den Rodelstrecken ist und bleibt aber der Schwarzwald, denn mit seinen zahlreichen Hängen und gut präparierten Rodelbahnen bietet er ideale Bedingungen für den Wintersport. Einige der beliebtesten Rodelbahnen im Schwarzwald sind laut dem Familien-Urlaubsportal stadtlandtour.de und der Tourismus-Seite hochschwarzwald.de folgende:

Feldberg : Der Feldberg ist ein besonders beliebtes Ziel für Rodler. Die Rodelbahn am Feldberg ist bekannt für ihre spektakuläre Aussicht und die gut präparierten Pisten.

: Der ist ein besonders beliebtes Ziel für Rodler. Die Rodelbahn am ist bekannt für ihre spektakuläre Aussicht und die gut präparierten Pisten. Titisee : Die längste Rodelbahn im Schwarzwald befindet sich am Titisee . Sie führt von Lenzkirch-Saig über einen etwa ein Kilometer langen Waldweg hinunter zum Titisee und ist besonders bei erfahrenen Rodlern beliebt.

: Die längste Rodelbahn im befindet sich am . Sie führt von Lenzkirch-Saig über einen etwa ein Kilometer langen Waldweg hinunter zum und ist besonders bei erfahrenen Rodlern beliebt. Altglashütten: In Feldberg-Altglashütten gibt es eine schöne und einfache Rodelstrecke , die sich gerade für Familien mit kleineren Kindern und Anfängern eignet. Die Länge der Rodelstrecke beträgt etwa 150 Meter.

Neben dem Schwarzwald gibt es auch in anderen Regionen Baden-Württembergs hervorragende Rodelmöglichkeiten. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, sind auch die Rodelhänge in der Nähe von Stuttgart, wie beispielsweise am Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis, sehr beliebt. Diese bieten eine gute Alternative für diejenigen, die in der Nähe der Stadt wohnen. Einige Beispiele sind laut der Stuttgarter Nachrichten und der Website rodelzentrum.de:

Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis : Hier gibt es zwei Ski- und zwei Schlittenlifte, die Wintersportlern den Aufstieg zur Abfahrt erleichtern.

: Hier gibt es zwei Ski- und zwei Schlittenlifte, die Wintersportlern den Aufstieg zur Abfahrt erleichtern. Goldboden bei Winterbach : Dieser Hang ist besonders bei Familien beliebt und bietet eine gute Rodelmöglichkeit in der Nähe von Stuttgart .

: Dieser Hang ist besonders bei Familien beliebt und bietet eine gute in der Nähe von . Stocksberg bei Beilstein : Im Kreis Ludwigsburg gelegen, ist der Stocksberg eine der höchsten Erhebungen des Schwäbisch-Fränkischen Waldes und bietet einen beliebten Rodel- und Skihang.

Abseits von Feldberg und Co. - Hier können Sie in Baden-Württemberg gut rodeln

Die genannten Dauerbrenner locken in den Wintermonaten und bei ausreichend Schneefall allerdings meist sehr viele Besucher an. Wer sich an nicht ganz so überregional bekannten Strecken versuchen will, der wird bei folgenden von stadtlandtour.de und antenne1.de empfohlenen Strecken fündig:



Schlittenfahren am Sommerberg in Bad Wildbad : Dieser Ort im Landkreis Calw bietet neben anderen Winteraktivitäten auch eine ausgewiesene Schlittenstrecke. Der Sommerberg ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel und verwandelt sich im Winter in ein kleines Rodelparadies.

: Dieser Ort im bietet neben anderen auch eine ausgewiesene Schlittenstrecke. Der ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel und verwandelt sich im Winter in ein kleines Rodelparadies. Rodelhang am Skilift Herrischried : Gelegen im Freizeitzentrum am Stehlesee, bietet dieser Ort in der Nähe von Lörrach eine entspannte Rodelmöglichkeit für Familien. Der Hang ist besonders für Familien mit kleinen Kindern geeignet.

: Gelegen im Freizeitzentrum am Stehlesee, bietet dieser Ort in der Nähe von eine entspannte für Familien. Der Hang ist besonders für Familien mit kleinen Kindern geeignet. Rodeln am Dobel in Schönwald : Dieser Hang im Mittleren Schwarzwald bietet eine 300 Meter lange Rodelstrecke , die bis 21 Uhr beleuchtet und offen für Fahrer auf Kufen ist.

: Dieser Hang im Mittleren bietet eine 300 Meter lange , die bis 21 Uhr beleuchtet und offen für Fahrer auf Kufen ist. Rodelhang in Ochsenwang : Dieser Rodelhang im Kreis Esslingen ist besonders bei Familien beliebt.

: Dieser im Kreis ist besonders bei Familien beliebt. Katzenbuckel im Neckar-Odenwald-Kreis : Der Katzenbuckel ist der höchste Berg des Odenwalds und bietet eine ausgewiesene Schlittenstrecke. Diese befindet sich auf der Südwestseite des Berges. Ein Parkplatz ist neben dem Restaurant "Villa Katzenbuckel" verfügbar, von wo aus die Rodelstrecke leicht zu erreichen ist. Die Website des Restaurants bietet sogar eine Webcam auf der man überprüfen kann, ob Schnee liegt.

Ein weiterer Tipp: Auch um Tübingen gibt es einige Hügel, die sich für Schlittenfahren eignen. Als Beispiele sind hier der Hügel hinter der Kapelle bei Wurmlingen sowie der Hohlweg in der Verlängerung des Kappelenweges zu nennen.

Natürlich gibt es in Baden-Württemberg noch viele weitere Rodelstrecken, die wir in diesem Artikel nicht alle erfassen konnten. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, noch einen tollen Tipp für uns und andere Rodelbegeisterte haben, würden wir uns sehr freuen, von Ihnen zu hören.

