Über 200.000 Menschen studieren in Hessen

In Hessen sind zum vergangenen Sommersemester rund 228.500 Studierende gezählt worden, das sind etwas weniger als im Sommersemester 2024 (229.900) gewesen. Die Zahl der Studierenden im Wintersemester 2025/2026 lag dem Statistischen Landesamt bisher nicht vor, im vorherigen Wintersemester waren es knapp 244.000 Menschen gewesen.

40 Hochschulen gibt es in Hessen, wie aus Angaben des Wissenschaftsministeriums hervorgeht. Knapp die Hälfte wird vom Land Hessen getragen, wie etwa die Goethe-Universität in Frankfurt, die Hochschule in Darmstadt oder die Kunsthochschule Kassel. Zudem gibt es drei kirchliche Hochschulen, darunter die Theologische Fakultät Fulda.

Ebenfalls drei Hochschulen gehören in die Trägerschaft des Bundes, es handelt sich dabei um Bildungsanstalten für die öffentliche Verwaltung. Zu den weiteren Hochschulen gehören etwa die Tomorrow University of Applied Sciences in Frankfurt und die Hochschule der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Bad Hersfeld.