101 Skilifte in elf Stunden

Für den mittlerweile seligen Dieter Hildebrandt war es nicht anderes als die „Bibel der Bekloppten“: Die Rede ist vom „Buch der Rekorde“ aus dem Hause Guinness. Das ist natürlich etwas harsch formuliert. Tatsächlich weiß man – ganz wertneutral – dank des Werkes nun, dass es Kevin Shelley für eine gute Idee hielt, innerhalb von 60 Sekunden 46 hölzerne Toilettendeckel mit seinem Kopf zu zerschmettern. Charlotte Lee wiederum besitzt eine Sammlung von 5631 Gummienten, während Donald Gorske in seinem Leben über 34.000 Big Macs gegessen hat.

Die genannten Personen stammen allesamt aus den USA, weswegen an dieser Stelle nun auf einen neuen Eintrag verwiesen werden soll, den die Bundesrepublik Deutschland für sich beanspruchen darf. Oliver Kern ist neuer Weltrekordhalter im Skiliftfahren. Der Münchner nutzte kürzlich 101 verschiedene Skilifte in knapp elf Stunden. Dazu war Kern kürzlich in der Skiregion Sälen in Schweden unterwegs – und hat die Lifte in den Skigebieten Stöten, Hundfjället, Tandådalen, Högfjället, Lindvallen und Kläppen glühen lassen.

Oliver Kern aus München bricht Rekord im Skiliftfahren in der schwedischen Skiregion Sälen

Hoch und runter ging es im Akkord, Start war um 7.30 Uhr in Stöten, das mit neun sehr früh geöffneten Liften punkten kann. Zwischendurch standen mit dem Auto absolvierte Ortswechsel an. In der Summe hat Kern eine Gondelbahn, zehn Sesselbahnen und 90 Schlepp- und Tellerlifte genutzt und so den erst wenige Wochen alten Rekord von 80 Skiliftfahrten innerhalb von 15 Stunden gebrochen. Zweifel an der Korrektheit des Skilift-Rekords sind übrigens nicht angebracht: Kern hat jeden Schritt detailgetreu per Foto protokolliert. Das nennt sich deutsche Gründlichkeit.