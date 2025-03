Auch Leyhe beendet Skispringer-Karriere

Der frühere Skisprung-Teamweltmeister Stephan Leyhe hört auf. Wie sein Heimatverein SC Willingen mitteilte, wird der 33-Jährige seine Laufbahn am Wochenende mit seinem 240. Weltcup-Start im finnischen Lahti beenden.

«Es gab sehr viele schöne Momente in meiner Karriere, an die ich mich immer gern zurückerinnern werde», sagte Leyhe laut Mitteilung.

Ein WM-Titel und zwei Olympia-Medaillen

Zu seinen größten Erfolgen zählt der Titel mit der Mannschaft bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft im Jahr 2019. Außerdem gewann er bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang 2018 Silber mit dem Team, vier Jahre später in Peking gab es Bronze. Bei der Vierschanzentournee 2018/2019 wurde Leyhe Dritter, ohne in einem Einzelspringen auf dem Podest zu landen.

Seinen einzigen Weltcupsieg in einem Einzel holte Leyhe am 8. Februar 2020 - ausgerechnet in Willingen. «Natürlich stechen die Olympia- und WM-Medaillen sowie der unvergessliche Erfolg beim Heim-Weltcup am Mühlenkopf in Willingen heraus», sagte Leyhe rückblickend auf seine Erfolge.

Der nächste Verlust für den Deutschen Skiverband

Neben Leyhe tritt ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo ein weiterer erfolgreicher Skispringer des Deutschen Skiverbands (DSV) ab. Schon vor gut einer Woche hatte der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler angekündigt, seine Karriere nach dem Weltcup-Finale im slowenischen Planica zu beenden.

Einer der größten Erfolge von Stephan Leyhe war der WM-Titel mit der Mannschaft vor sechs Jahren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa