Deutsches Skisprung-Team auf Rang drei in Willingen

Die deutschen Skispringer haben beim Heim-Weltcup in Willingen etwas Selbstvertrauen in schwierigen Zeiten gesammelt. Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Katharina Schmid und Selina Freitag sprangen im Mixed-Team-Wettkampf auf dem dritten Platz. «Es wird nicht so groß gefeiert wie ein Sieg, aber ich denke, wir werden schon mal anstoßen.», sagte Freitag in der ARD.

Das Männer-Team von Bundestrainer Stefan Horngacher hat es seit Mitte Dezember nicht auf das Podest geschafft. Die von Heinz Kuttin trainierten Frauen waren zuletzt erfolgreicher.

Deutschland musste sich zum Auftakt der dreitägigen Skisprung-Party an der Mühlenkopfschanze nur dem siegreichen Quartett aus Norwegen und Österreich geschlagen geben. Das zuvor einzige Mixed-Springen in dieser Saison hatten Wellinger, Schmid, Freitag und Pius Paschke im November in Lillehammer gewonnen.

Slowene disqualifiziert

7.650 Zuschauer verfolgten das Springen an der Schanze. «Es macht mega Spaß. Man hört es auch tatsächlich oben», sagte Freitag. Die Skispringerinnen bestreiten die meisten ihrer Wettkämpfe vor deutlich weniger Fans. Am Wochenende werden noch mehr Zuschauer erwartet.

Für Aufsehen sorgte die Disqualifikation des Slowenen Timi Zajc im ersten Durchgang. Der 24-Jährige, der am vergangenen Samstag noch das Skifliegen von Oberstdorf gewonnen hatte, trug aus Sicht der Jury einen nicht regelkonformen Sprunganzug. Sein stark besetztes Team hatte damit keine Chance mehr auf einen Podestplatz.