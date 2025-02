In Hessen lockt Skispaß trotz milder Temperaturen

Frostige Nächte, sonnige Tage: Der Winter zeigt sich kurz vor seinem meteorologischen Ende noch einmal von seiner schönsten Seite. Doch die Vorfreude auf den Frühling wächst. Schon am Wochenende werden in Hessen bis zu 15 Grad erwartet. Skifans kommen trotz der milden Temperaturen weiterhin auf ihre Kosten. In Hessens größtem Wintersportgebiet in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) etwa ist der Skibetrieb laut Sprecherin Elisabeth Schilling bis Anfang März gesichert.

«Wir haben derzeit Kaiserwetter und traumhafte Bedingungen», sagte sie. Die Nächte seien sehr kalt, die Tage sonnig. Regen sei bis zum Wochenende nicht vorhergesagt. «Das heißt, die Skitage bleiben unantastbar, auch wenn es milder wird», so Schilling.

Seit Anfang Januar durchgehend Wintersport möglich

«Wir haben dank der technischen Beschneiung auf den Pisten genug Schnee, um schöne Bedingungen anbieten zu können.» Selbst wenn es in der kommenden Woche einmal regne, diene die solide Schneedecke als Puffer. «Der Boden ist richtig durchgefroren.» Es brauche Tage oder eine Woche, bis die Wärme dort ankomme, sollte es länger mild bleiben.

Mit dem Verlauf der Skisaison ist man Nordhessen bislang sehr zufrieden. Seit dem 4. Januar habe in Willingen durchgehend Wintersport betrieben werden können, berichtete Schilling. «Das hatten wir schon lange nicht mehr.» In den Vorjahren sei es wettertechnisch ein größeres Hin und Her und Hoffen und Bangen gewesen. «In dieser Saison war das Skifahren immer an verschiedenen Pisten möglich.»

«Nächste zwei Wochen locker noch Skibetrieb» an der Wasserkuppe

Auch auf der Wasserkuppe in der Rhön geht die Ski- und Rodelsaison weiter. Der mit Wasser, Luftdruck und Strom erzeugte Kunstschnee auf der Märchenwiesen-Abfahrt überstehe auch einige milde Tage gut und kommende Woche solle es bereits wieder kälter werden, sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe und im Vogelsberg betreibt. Derzeit seien auch die Paradiso-Abfahrt und der Zauberteppich in Betrieb, den vor allem Rodler, Skischulen und Familien mit kleineren Kindern nutzten. «Wir können die nächsten zwei Wochen locker noch Skibetrieb anbieten», so Kümpel.

Um die 50 Zentimeter technisch erzeugter Schnee liege derzeit auf den Abfahrten, in den unteren Bereichen habe man dank der Kälte in den vergangenen Tagen noch einmal etwas beschneiden können, sagte Kümpel. Naturschnee sei hingegen kaum gefallen - es seien in der gesamten bisherigen Saison unter zehn Zentimeter gewesen. Auch Kümpel zeigte sich mit dem Winter sehr zufrieden: Seit dem Start am 23. Dezember habe man durchgehend und an mehr als 60 Tagen Skibetrieb bieten und damit auch Anfängern ermöglichen können, das Skifahren auf Hessens höchstem Berg zu erlernen.

Im Vogelsberg ist Saison ausgefallen

Im Vogelsberg, wo ausschließlich Naturschnee genutzt wird, fiel die Saison hingegen in diesem Jahr aus. Die dennoch laufenden Kosten, etwa für Tüv-Prüfungen, fange man über die Sommerrodelbahn am Hoherodskopf und über das Gesamtunternehmen ab. «Wenn man als Privatmann nur den Skilift über den Winter betreiben würde, wäre das nicht profitabel», sagte Kümpel. Dafür seien pro Saison mindestens etwa 20 Skitage nötig.

Seit Anfang Januar war das Skifahren in Willingen immer auf verschiedenen Pisten möglich. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa