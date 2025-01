In Willingen öffnen am Wochenende erste Skilifte

In Hessens größtem Wintersportgebiet in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) beginnt an diesem Wochenende die Skisaison. «Die ersten Lifte werden am Samstag geöffnet», sagte der Sprecher des nordhessischen Skigebiets, Jörg Wilke. Der Skibetrieb starte an der Sesselbahn und am Förderband Ritzhagen sowie an den Schleppliften und an den Förderbändern auf der Dorfwiese.

Ein flächendeckendes Angebot sei bis zum Wochenende aber noch nicht möglich. «Auf den kleineren Anlagen werden wir schon ein gutes bis sehr gutes Angebot haben», so Wilke. Die großen Anlagen müssten in der kommenden Woche noch weiter beschneit werden. «Da hoffen wir auf einen Start am folgenden Wochenende.»

Großer Andrang auf der Wasserkuppe

Auf der Wasserkuppe (Landkreis Fulda) hat die Skisaison bereits am Tag vor Weihnachten begonnen. «Wir hatten seither sehr großen Andrang», sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe in der Rhön und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt. Geöffnet seien derzeit der Märchenwiesen-Schlepplift, der Zauberteppich sowie der Rodellift Wie-Li. «Wir hoffen, am Wochenende auch den Panorama-Schlepplift öffnen zu können», so Kümpel.

Die Bedingungen seien ausgezeichnet. Zehn Zentimeter Neuschnee sei in den vergangenen Tagen hinzugekommen. «Wir haben eine schöne Grundlage an technischem Schnee. Darauf ist jetzt der Naturschnee gefallen», erklärte Kümpel. Die tiefen Temperaturen ermöglichten die Beschneiung tags und nachts. «Wir werden also noch zusätzlichen Schnee erzeugen, um auch über die wärmeren Tage zu kommen, die vorhergesagt sind.» So sei der Skibetrieb für die kommenden zwei Wochen garantiert.

Icon Vergrößern Auf der Wasserkuppe wurden die ersten Skilifte schon vor Weihnachten geöffnet. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa Icon Schließen Schließen Auf der Wasserkuppe wurden die ersten Skilifte schon vor Weihnachten geöffnet. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa