Weltmeisterin Laura Nolte holt EM-Titel im Monobob

Weltmeisterin Laura Nolte ist in Lillehammer zum zweiten Mal Europameisterin im Monobob geworden. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking konnte ihre Führung nach dem ersten Lauf im parallel ausgetragenen Weltcuprennen nicht ins Ziel retten. So rasten die zeitgleichen Breeana Walker aus Australien und US-Pilotin Kaysha Love noch auf Rang eins. Für die im Weltcup drittplatzierte Nolte war es der zweite EM-Titel nach 2023 in Altenberg.

Die 26-Jährige vom BSC Winterberg legte auf der Olympia-Bahn in Lillehammer Bestzeit im ersten Lauf vor, leistete sich aber im zweiten Durchgang minimale Fahrfehler. Am Ende fehlten nur sieben Hundertstelsekunden zum Weltcupsieg. «Ärgerlich, im zweiten Lauf zwei Plätze zu verlieren, aber es war sehr knapp. Im zweiten Lauf waren auch ein paar kleine Fehlerchen drin», sagte Nolte.

Die im Weltcup führende Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen, die bereits drei Siege in diesem Winter verbuchte, kam auf Gesamtrang fünf, wurde hinter der viertplatzierten Schweizerin Melanie Hasler aber noch EM-Dritte. «Es ist okay, im ersten Lauf bin ich etwas ausgerutscht. Die anderen haben wohl noch etwas gefunden, warum sie plötzlich so schnell im Monobob geworden sind», sagte Buckwitz hinsichtlich der Einstellungen beim Einheitsbob. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki landete als Zehnte auf EM-Platz fünf.