Zwei deutsche Podestplätze zum Start in Skicross-Saison

Die deutschen Skicrosser sind mit zwei Podesterfolgen in die neue Saison gestartet. Vizeweltmeister Florian Wilmsmann (28) aus Oberbayern wurde in Val Thorens Zweiter hinter dem Italiener Simone Deromedis. Bei den Frauen fuhr Daniela Maier (28), Olympia-Bronzemedaillengewinnerin aus Baden-Württemberg, auf Rang drei. Es gewann die Kanadierin Marielle Thompson. Am Freitag (12.30 Uhr) treten die Skicrosser in Frankreich nochmal an.

Podestplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Platzierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberbayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis