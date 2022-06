Staffel 3 von "Wir sind jetzt": Infos rund um Sendetermine, Besetzung und Folgen

Die Staffel 3 von "Wir sind jetzt" steht an. Alles rund um Start, Sendetermine auf RTL 2, Folgen, Besetzung und Handlung gibt es hier.

RTL ruft im Juni 2022 zur "Woche der Vielfalt" auf. Während der Themenwoche, in der es um sexuelle Identität und Orientierung geht, zeigt der Sender auch Staffel 3 von "Wir sind jetzt" im Free-TV. Online wurde die 3. Staffel der Serie bereits im August 2021 ausgestrahlt. Die Produzenten der Serie haben schon Erfolge mit den ersten beiden Staffeln feiern können. So wurde die Serie 2020 beim Bayrischen Fernsehpreis als die beste Jugendserie ausgezeichnet. Erstmals erschienen ist die Serie 2019 mit der ersten Staffel und 2020 mit der zweiten Staffel.

Inhaltlich passend zur Themenwoche muss sich die Clique um Laura aus "Wir sind jetzt" neu orientieren und sich mit der Liebe und anderen Belangen des Lebens rumschlagen.

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 3 von "Wir sind jetzt" erfahren? Wann ist der Start? Wann sind die Sendetermine auf RTL 2? Wie viele Folgen gibt es? Wie sieht die Besetzung aus? Und worum handelt die Serie? Dran bleiben - all diese Fragen werden im Folgenden geklärt.

Video: AFP

Wann ist der Start von "Wir sind jetzt", Staffel 3?

Der offizielle Start der 3. Staffel von "Wir sind jetzt" ist der 20. Juni 2022.

"Wir sind jetzt", Staffel 3: Folgen

Ingesamt gibt es vier Episoden in Staffel 3 von "Wir sind jetzt". Damit Sie sich einen Überblick zu den Folgen verschaffen können, haben wir hier eine Übersicht:

Folge 1: "Ich bin Hannes"

Folge 2: "Freund, Feind, Verräter"

Folge 3: "Ich bin Hailey"

Folge 4: "Das Beste kommt zum Schluss"

"Wir sind jetzt", Staffel 3: Sendetermine auf RTL 2

Sie möchten die 3. Staffel von "Wir sind jetzt" ansehen? Dann sollten Sie sich kommenden Montag von 22.15 Uhr bis 01.15 Uhr nichts vornehmen. Alle Folgen von Staffel 3 werden dann ausgestrahlt. Beginn ist um 22.15 Uhr auf RTL 2. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Sendetermine:

Lesen Sie dazu auch

Folge 1 am Montag, 20. Juni 2022 um 22.15 Uhr, RTL 2

Folge 2 am Montag, 20. Juni 2022 um 23.10 Uhr, RTL 2

Folge 3 am Montag, 20. Juni um 00.15 Uhr, RTL 2

Folge 4 am Montag, 20. Juni um 01.15 Uhr , RTL 2

Besetzung in Staffel 3 von "Wir sind jetzt": Schauspieler im Cast

Umgesetzt wurde die Serie von dem Regisseur Christian Klandt, dem Produzenten Christian Popp und dem Head-Autor Burkhardt Wunderlich. Der Bayerische Fernsehpreis verlieh den „Blauen Panther“ 2020 an Christian Klandt für die erste Staffel der Serie.

Zu den Schauspielern, die als Hauptrollen angesehen werden können, zählen: Helge Lodder, Noah Tinwa, Gustav Schmid, Adel Onodi und Lisa-Marie Koroll. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Schauspielern und den jeweiligen Rollen:

Schauspieler Rolle Helge Lodder Hannes Noah Tinwa Ariel Gustav Schmid Daniel Adel Onodi Kim Lisa-Marie Laura

Das ist die Handlung von "Wir sind jetzt", Staffel 3

Der Weg in Richtung Erwachsenwerden hält für die Clique um Laura viele Herausforderungen bereit. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wen liebe ich? Diese Fragen stellt sich Hannes, der aktuell in einer Krise rund um seiner Identität steckt.

Ob Hannes auf Jungs oder Mädchen steht, kann er selbst nicht so genau sagen - auf Tinder schreibt er allerings mit beiden Geschlechtern. Unabsichtlich verabredet Hannes sich mit Ariel und die beiden gehen zusammen auf ein Date. Als Hannes mit Daniel shoppen ist, kauft er sich heimlich ein Kleid. Verunsichert ruft Hannes bei einer Hotline für Transmenschen an und lernt anschließend Kim kennen, die transsexuell ist und Hannes einige Ratschläge gibt.

Auch Laura muss mit den Belangen des Lebens zurechtkommen. Nicht nur der einjährige Todestag von Oli macht ihr und der Clique zu schaffen, sie muss sich auch noch mit Hass-Botschaften in der Schule gegen sich rumschlagen, was Laura sehr mitnimmt und daher die ganze Gruppe beschäftigt. Wer ist nur die geheime Person, die hinter den Schmiererein steckt?