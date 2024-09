Diese Wirkung hat Vitamin B3 (Niacin) im Körper

Schenkt man mancher Werbung Glauben, hat es regelrechte Superkräfte: Es soll die Gesundheit des Herzens unterstützen, den Cholesterinspiegel senken, die mentale Energie, Motivation, gute Laune und Konzentration fördern und auch für gesunde, schöne Haut und Haare sorgen. Die Rede ist von Vitamin B3, auch Niacin genannt. Was aber ist dran an den Versprechen? Wie ist die Wirkung und Funktion von Vitamin B3? Ein Überblick.

So ist die Funktion und Wirkung von Vitamin B3

Niacin umfasst der Verbraucherzentrale zufolge verschiedene wasserlösliche Verbindungen mit ähnlicher chemischer Struktur. Darunter sind unter anderem Nicotinsäure und Nicotin(säure)amid. Der Körper kann Niacin aus der Aminosäure Tryptophan, einem Eiweißbaustein, selbst bilden.

Für viele Vorgänge im Körper ist Vitamin B3 wichtig. Es ist unter anderem an dem Auf- und Abbau von Kohlenhydraten, Aminosäuren und Fettsäuren beteiligt. Es unterstützt viele Stoffwechselreaktionen in den Zellen und spielt auch eine Rolle bei der Zellteilung. Auch die Funktion des Immunsystems beeinflusst Niacin. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beeinflusst Vitamin B3 möglicherweise auch die Insulinausschüttung in der Bauchspeicheldrüse.

Niacinlieferanten sind Fisch, mageres Fleisch, Innereien sowie Brot, Erdnüsse und Pilze. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Zufuhr von 11 bis 17 Milligramm Niacin. Ein Niacinmangel tritt in Deutschland nur sehr selten auf – und wenn, dann lediglich als Folge einer Krankheit; etwa bei Magersucht, chronischem Durchfall oder Alkoholismus.

Vitamin B3: Diese Wirkung hat Niacin auf den Körper

Anders, als manche Werbungen versprechen, sind von der EU-Kommission folgende Angaben zum Vitamin B3 zugelassen:

Niacin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei

Niacin trägt zur normalen psychischen Funktion bei

Niacin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei

Niacin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei

Niacin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei

Niacin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei

Vitamin B3: Sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll?

Von Nahrungsergänzungsmitteln mit Vitamin B3 rät die Verbraucherzentrale eher ab. Denn: Die empfohlene Zufuhrmenge werde bei einer in Deutschland üblichen Ernährung locker erreicht oder sogar überschritten. Eine zusätzliche Ergänzung bringe "in der Regel keine gesundheitlichen Vorteile", so die Verbraucherzentrale.