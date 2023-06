Staffel 3 von "The Witcher": Start, Besetzung, Handlung - was ist bekannt?

Staffel 3 von "The Witcher" wird bei Netflix erscheinen - die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Hier erfahren Sie, was rund um Start, Besetzung, Handlung und Trailer schon bekannt ist.

Die Serie "The Witcher" bekommt von Netflix eine dritte Staffel. Die Dreharbeiten dafür starteten bereits im März 2022 und sind inzwischen vollständig abgeschlossen. Und auch ein Startdatum ist mittlerweile bekannt.

Die amerikanisch-polnische Fantasyserie basiert auf der Bücherreihe "Die Geralt-Saga" von Autor Andrzej Sapkowski. Um welche Handlung dreht sich Staffel 3 der "Witcher"-Serie auf Netflix? Welche Schauspieler sind im Cast? Hier in diesem Artikel finden Sie alle bisher bekannten Infos.

"The Witcher", Staffel 3: Start in Deutschland

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 haben im April 2022 begonnen, die Fans mussten sich also eine Weile gedulden. Denn schon zwischen dem Release der ersten und der zweiten Staffel liegen fast genau zwei Jahre: Staffel 1 wurde am 20. Dezember 2019 auf Netflix veröffentlicht. Staffel 2 am 17. Dezember 2021.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Der Start für die neue Staffel wurde für Sommer 2023 angekündigt. Netflix bestätigte das Erscheinungsdatum der dritten Staffel auf dem TUDUM-Event. Nun steht also fest, dass Staffel 3 von "The Witcher" am 29. Juni auf Netflix startet. Dabei wird jedoch zunächst lediglich die erste Staffelhälfte zur Verfügung stehen. Am 27. Juli folgt dann schließlich die zweite Hälfte.

Falls Fans das Lied von Rittersporn "Reichet Gold eurem Hexer" indirekt wahr machen wollen, gibt es bis zum Start von Staffel 3 einige Möglichkeiten. Neben der neuen zweiten Staffel können Witcher-Fans sich die Zeit zur dritten Staffel mit der Serie "The Witcher: Nightmare of the Wolf" vertreiben. Hier spielt aber nicht Geralt, sondern sein Mentor und Freund Vesemir die Hauptrolle. Bei "The Witcher: Nightmare of the Wolf" handelt es sich um eine Animationsserie.

Lesen Sie dazu auch

Außerdem gibt es ein Prequel zur Handlung der Witcher-Serie: "The Witcher: Blood Origin". Die Spin-Off-Serie kann man seit dem 25. Dezember 2022 sehen und sie eignet sich hervorragend, um die Wartezeit bis zum Release der 3. Staffel von "The Witcher" im Juli 2023 zu überbrücken.

Drehorte: Wo wurde die 3. Staffel von "The Witcher" für Netflix gedreht?

Wie die Webseite "Redanian Intelligence" berichtet, wurde die dritte Staffel der Serie unter anderem in Südtirol, Slowenien und in Kroatien gedreht. Seit Ende des Sommers 2022 sind die Dreharbeiten abgeschlossen. Die Szenen für Staffel 1 und 2 von "The Witcher" wurden hingegen vorwiegend in England gefilmt.

Handlung: Darum geht es in "The Witcher", Staffel 3 - Achtung, Spoiler

"The Witcher" ist eine Fantasyserie, die auf den Romanen von Andrzej Sapkowski basiert. Fans der Serie brauchen vermutlich keine allgemeinen Aussagen zur Handlung. Um möglichst wenig für alle zu spoilern, die die zweite Staffel noch ansehen möchten, sei hier nur eines erwähnt: Sie endet mit einem großen Cliffhanger. In der zweiten Staffel wird die Vergangenheit von Ciri näher aufgegriffen, worauf auch die dritte Staffel weiter aufbaut.

Die Staffel Nr. 3 basiert auf dem Roman "Die Zeit der Verachtung" und hält sich vorwiegend an dessen Handlungsstränge: Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents sind besessen von dem einem gemeinsamen Ziel - sie wollen Ciri im Auftrag von Emhyr var Emreis (das ist Nilfgaards Anführer) entführen. Geralt versteckt Ciri. Er ist fest entschlossen, seine jetzt wieder vereinte Familie vor jedwedem Zerstörungsversuch zu schützen. Yennefer, die mit Ciris magischer Ausbildung betraut ist, bringt sie zur geschützten Festung Aretuza. Sie hofft, in deren Abgeschiedenheit mehr über die verborgenen Kräfte des Mädchens herauszubekommen. Wie die Handlung in der Serie tatsächlich abläuft, bleibt abzuwarten. Eines steht allerdings fest: Die dritte Staffel bietet viel Action und Tod. Die Akteure finden sich in einem Schlachtfeld aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat wieder. Gezwungen zum Kampf, müssen sie alles auf eine Karte setzen - oder riskieren, einander für immer zu verlieren...

Bei den neuen Handlungssträngen, Charakteren und Monstern haben einige der Fans jedoch Angst, dass die Serie den Bezug zum Roman und zu den Videospielen verliert. Wie die Handlung der dritten Staffel dann tatsächlich ankommen wird, bleibt abzuwarten bis alle neuen Episoden veröffentlicht sind.

Lauren Schmidt Hissrich, die Urheberin, ausführende Produzentin und Regisseurin der Serie, hat auf Twitter ein dickes Lob des Roman-Autors Andrzej Sapkowski zur ihrer TV-Adaption gepostet:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bei Spiel-Fans der Witcher-Serie hatte er sich zuvor unbeliebt gemacht, da er nach dem großen Erfolg des Entwicklerstudios CD Project Red nachträglich mehr Geld einforderte - und zwar 14 Millionen Euro. Inzwischen haben er und das Studio sich geeinigt. Bei der Netflix-Serie war er als Berater tätig.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "The Witcher", Staffel 3, dabei

Hauptdarsteller ist Henry Cavill, der Geralt von Riva verkörpert. Er hat auf Instagram 17,9 Millionen Abonnenten und ist selbst bei Nicht-Witcher-Fans beliebt, da er in Interviews offen über seine "nerdigen" Hobbies spricht. Zum Beispiel über seine Liebe zum Gaming - was in Hollywood eher zur Seltenheit gehört. In einem Interview erzählt er, dass "The Witcher 3: Wild Hunt" zu seinen Lieblingsspielen gehört. Staffel 3 wird jedoch seine letzte bei "The Witcher" sein.

Außerdem bemalt er Warhammer-Figuren. In Interviews wird er dafür häufig belächelt - beispielsweise in einer Gesprächsrunde bei der Edward Norton Show - doch bleibt er immer ruhig und Fans schätzen sein Selbstbewusstsein diesbezüglich. Hier finden Sie eine Übersicht zum Haupt-Cast der Serie. Folgende Schauspieler werden in Staffel 3 zu sehen sein:

Rolle Schauspieler Geralt von Riva Henry Cavill Cirilla Fiona Elen Riannon von Cintra (Ciri) Freya Allan Cahir Eamon Farren Yennefer von Vengerberg Anya Chalotra Rittersporn Joey Batey Triss Merigold Anna Shaffer Vilgefortz Mahesh Jadu Vesemir Kim Bodnia Eskel Basil Eidenbenz Lambert Paul Bullion Milva Meng’er Zhang Gallatin Robbie Amell Hugh Skinner Prinz Radovid Mistle Christelle Elwin

Der Trailer zur Staffel 3 von "The Witcher"

Inzwischen gibt es von Seiten Netflix' offizielles Filmmaterial, das einen ersten Einblick in die Serie gewährt. Ein etwa drei Minuten langer Ausschnitt zeigt ein Kampfszene aus der neuen 3. Staffel. Darin sieht man, wie Ciri attackiert wird von Gegnern, die es auf ihre Kräfte abgesehen haben. Jedoch kommen ihre Geralt of Rivia und Yennefer zu Hilfe. Gemeinsam nehmen sie es mit den Angreifern auf.