„With love, Meghan“: Handlung und Trailer zu Netflix-Serie

Wie der Titel bereits vermuten lässt, ist die Protagonistin der neuen Netlix-Serie „With love, Meghan“ niemand Geringeres als die Duchess of Sussex höchstpersönlich. Meghan Markle, die vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 hauptberuflich als Schauspielerin aktiv war und durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt wurde, lebt seit geraumer Zeit mit ihrem Ehemann im US-Bundesstaat Kalifornien. Im Rahmen ihrer neuen Show auf Netflix gibt die gebürtige US-Amerikanerin persönliche Einblicke in ihr Leben im Golden State. Sie teilt unter anderem Küchen- und Gartentipps und lädt prominente Gäste zu sich ein, mit denen sie sich austauscht und interessante Gespräche führt.

Eigentlich war der Start von „With love, Meghan“ schon für Mitte Januar 2025 geplant, doch aufgrund der verheerenden Waldbrände in der Gegend um Los Angeles zu dieser Zeit entschied sich die Partnerin von Prinz Harry kurzfristig dafür, den Starttermin auf Netflix zu verschieben. Das Ehepaar setzte sich anschließend für Betroffene im Katastrophengebiet ein. Wann genau „With love, Meghan“ nun startet, wie die Handlung der Serie aussieht, welche Gäste mit dabei sind und wie viele Folgen es gibt, erfahren Sie hier. Zudem haben wir auch noch einen Trailer für Sie.

Wann startete „With love, Meghan“ auf Netflix?

Wie eingangs bereits erwähnt, sollte die Serie bereits im Januar 2025 auf Netflix an den Start gehen - daraus wurde aber aus genannten Gründen nichts. Das Warten hat nun aber dennoch ein Ende, denn am Dienstag, dem 4. März, erschien „With love, Meghan“ mit etwas Verspätung auf der Streaming-Plattform. Ab sofort kann die Serie also auf Netflix gestreamt werden. Die Nutzung des Streamingdienstes ist nicht umsonst: Das Basis-Abo mit Werbung kostet derzeit 4,99 pro Monat. Weitere Optionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Das ist die Handlung von „With love, Meghan“

„With love, Meghan“ soll für Wohlfühl-Vibes sorgen und den Zuschauern einen Hauch von Kalifornien ins Wohnzimmer bringen. Meghan Markle präsentiert in den einzelnen Episoden ihren kalifornischen Lifestyle sowie ihre Leidenschaft für die Themen Kochen, Gartenarbeit und Gastfreundschaft. Dabei teilt sie nützliche Tipps und Tricks, kocht mit verschiedenen bekannten Gästen, werkelt mit ihnen im Garten und führt dabei auch das eine oder andere tiefgründige Gespräch mit ihnen. Gedreht wurde die Serie in einer Villa in Montecito, Kalifornien, die Meghans und Harrys privatem Wohnsitz sehr nahekommt. Die Duchess of Sussex möchte mit ihrer neuen Show vor allem Leichtigkeit vermitteln und zeigen, wie schön das Leben im Westen der USA sein kann.

„With love, Meghan“: Diese Gäste sind dabei

Neben Meghan Markle selbst treten auch andere bekannte Persönlichkeiten in der Netflix-Serie in Erscheinung. Unter anderem sind der koreanisch-amerikanische Koch Roy Choi, die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer sowie die renommierte Köchin Alice Waters an der Seite der Duchess in „With love, Meghan“ zu sehen. Es kommen aber nicht nur Promis zu Besuch - Meghan lädt auch Freunde und Freundinnen zu sich ein, die normalerweise ein Leben abseits des Rampenlichts führen. Dazu gehören zum Beispiel ihre Freundin und Nachbarin Vicky Tsai, ihr guter Freund Daniel Martin und Delfina Figueras, mit der die ehemalige „Suits“-Darstellerin gerne Polo spielt.

Wie viele Folgen hat „With love, Meghan“?

Insgesamt besteht die neue Show rund um Meghan Markle aus acht Folgen. Eine Episode dauert etwa 33 Minuten. Die Serie verspricht insbesondere viele kleine, positive Momente, welche die Hauptdarstellerin mit ihren Gästen teilt. „Ich liebe es, schlichte Dinge etwas aufzuwerten und die Gäste mit kleinen Momenten überraschen, weil sie dann wissen, dass ich mir Gedanken gemacht habe“, so die zweifache Mutter im Trailer zu ihrer Serie.

Der offizielle Trailer zu „With love, Meghan“

Selbstverständlich gibt es auch einen Trailer zur Show, den Sie sich vorab ansehen können: