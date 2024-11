Witwenrente: Rund 2 Millionen Hinterbliebenenrenten wurden gekürzt

In Deutschland gibt es rund 4,3 Millionen Hinterbliebenenrenten, die an Witwen und Witwer ausgezahlt werden. Doch letztes Jahr wurden mehr als 46 Prozent davon gekürzt. Was ist passiert?

Die Antwort lesen Sie in diesem Artikel auf www.mainpost.de: Kürzung bei der Witwenrente: Fast jede zweite Hinterbliebenenrente betroffen.

Die Main-Post ist eine Medienmarke der Mediengruppe Pressedruck. Weitere Angebote sind die Augsburger Allgemeine, der Südkurier und ka-news.de. Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung zählt die Mediengruppe Pressedruck zu den führenden Regionalmedien in Deutschland.