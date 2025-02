Förderbescheide für sozialen Wohnungsbau in Kürze

Die von Bauunternehmen seit langem ersehnten Bescheide für eine finanzielle Förderung von sozialem Wohnbau in Hessen sollen in den kommenden Tagen verschickt werden. Das sagte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

Zu der Verzögerung komme es, «weil wir im letzten Jahr deutlich mehr Anfragen hatten als erwartet», erklärte der stellvertretende Ministerpräsident. Somit hätten Unternehmen des sozialen Wohnungsbaus in Hessen weitaus mehr Geld beantragt, als vorhanden sei. Hier eine gerechte Auswahl zu treffen, habe mehr Zeit gekostet, sagte Mansoori.

Nach seinen Worten stehen für die landesweite Wohnraumförderung, die nicht nur Sozialwohnungen betrifft, 700 bis 800 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Wirtschaftsminister Mansoori ist auch für Wohnungspolitik zuständig.

Händeringendes Warten

Der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft hatte kürzlich in Wiesbaden gemahnt: «Viele Unternehmen der sozialorientierten Wohnungswirtschaft warten derzeit händeringend auf Rückmeldungen zu den mit großem Vorlauf beantragten Fördergeldern für Neubauten und Modernisierungen.» Die Bescheide waren bis zum Jahresende 2024 erwartet worden. In zahlreichen Städten in Hessen ist die Nachfrage nach Sozialwohnungen größer als das Angebot.