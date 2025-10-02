Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Wohnwagenbrand: Explosion auf Campingplatz – toter Mensch entdeckt

Wohnwagenbrand

Explosion auf Campingplatz – toter Mensch entdeckt

Nach einer Explosion in der Nacht auf einem Campingplatz in Kirtorf finden Rettungskräfte einen leblosen Menschen. Der Wohnwagen, in dem er liegt, ist komplett zerstört. Vieles ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In dem Wohnwagen finden die Einsatzkräfte eine tote Person. (Symbolbild)
    In dem Wohnwagen finden die Einsatzkräfte eine tote Person. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Nach einem Wohnwagenbrand auf einem Campingplatz im mittelhessischen Vogelsbergkreis ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Eine Explosion soll in der Nacht zu dem Brand in Kirtorf-Heimertshausen geführt haben, teilte die Polizei mit. Der Wohnwagen wurde bei dem Feuer nach Polizeiangaben vollständig zerstört, ein weiterer sei ebenfalls erheblich beschädigt worden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zur Brandursache werde ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden