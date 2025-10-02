Explosion auf Campingplatz – toter Mensch entdeckt

Nach einem Wohnwagenbrand auf einem Campingplatz im mittelhessischen Vogelsbergkreis ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Eine Explosion soll in der Nacht zu dem Brand in Kirtorf-Heimertshausen geführt haben, teilte die Polizei mit. Der Wohnwagen wurde bei dem Feuer nach Polizeiangaben vollständig zerstört, ein weiterer sei ebenfalls erheblich beschädigt worden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zur Brandursache werde ermittelt.

Explosion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Campingplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis