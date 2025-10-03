Identität der Leiche nach Brand auf Campingplatz noch unklar

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Campingplatz im mittelhessischen Vogelsbergkreis laufen die Ermittlungen. Laut Polizei hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Jäger, der sich in der Nähe des Campingplatzes auf einem Hochsitz aufhielt, eine Verpuffung bemerkt. Kurze Zeit später habe sich diese zu einem Brand ausgeweitet. In den Resten eines ausgebrannten Wohnwagens war ein Mensch tot gefunden worden.

Die Leiche sei am Donnerstag geborgen worden, teilte ein Polizeisprecher am Feiertag mit. Wann die von der Staatsanwaltschaft Gießen angeordnete Obduktion abgeschlossen ist, war am Freitag noch nicht abzusehen. Weshalb das Feuer ausbrach und wie die Todesumstände waren, ist laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Alsfelder Kriminalpolizei ermitteln.

Brand breitete sich aus

Die Flammen hatten sich auch auf zwei in der Nähe stehende Wohnwagen, auf ein Vorzelt sowie Sträucher ausgebreitet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro. Weitere Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nicht zu Schaden.