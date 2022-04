"Wolf Like Me": Infos zu Start, Folgen, Handlung und Besetzung

Die Serie "Wolf Like Me" läuft im Frühjahr bei Amazon Prime. Wir informieren Sie hier über Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie einen Trailer.

Das Angebot von Amazon Prime Video wird Anfang April erneut um eine Serie reicher, denn der Streaminganbieter nimmt "Wolf Like Me" in sein Programm auf. Die australische Serie wird von NBCUniversal mitproduziert.

Das Drehbuch stammt von Abe Forsythe. Als Produzenten fungieren neben den beiden Hauptdarstellern Isla Fisher und Josh Gad außerdem Jodi Matterson, Bruna Papandrea und Steve Hutensky.

Sie wollen mehr über die Serie erfahren? In diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zum Start, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Schauspielern im Cast von "Wolf Like Me". Am Ende des Artikels finden Sie außerdem den offiziellen Trailer der Serie.

Start: Ab wann ist "Wolf Like Me" bei Amazon Prime Video verfügbar?

Amazon Prime Video hat die Veröffentlichung von "Wolf Like Me" für den heutigen Freitag, den 1. April 2022, verkündet. Ab diesem Zeitpunkt stehen alle Folgen der Serie für Abonnenten in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit.

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. 30 Tage lang lässt sich das Abo kostenlos testen und kann danach jederzeit gekündigt werden.

Handlung: Worum geht es in "Wolf Like Me"?

Der Witwer Gary lebt gemeinsam mit seiner Tochter Emma in einem Vorort im südaustralischen Adelaide. Beide leiden unter dem Verlust von Emmas Mutter und haben Probleme, miteinander im Alltag zurechtzukommen. Eines Morgens geraten Gary und Emma in einen Verkehrsunfall mit einem anderen Fahrzeug. Emma erleidet bei dem Unfall eine Panikattacke und wird von Mary, der Besitzerin des Unfallwagens, getröstet. Zum großen Erstaunen von Gary kann die fremde Frau seine panische Tochter auf eine Art und Weise beruhigen, wie er es nicht vermag.

Isla Fisher und Josh Gad spielen die Hauptrollen in "Wolf Like Me". Foto: Amazon Prime Video

Etwas später in der Woche lernen sich Gary und Mary bei einer Verabredung näher kennen. Die geheimnisvolle Mary erzählt nicht sonderlich viel von sich und bricht den Abend abrupt ab, indem sie Gary einfach alleine sitzen lässt. Was keiner weiß: Mary hat ein dunkles Geheimnis, das sie mit niemandem teilen kann. Nach einem weiteren Zusammentreffen stolpert Gary zufällig über ihr Geheimnis und flieht entsetzt. Doch die beiden treffen immer wieder aufeinander und es lässt sich nicht leugnen, dass eine höhere Macht die beiden zusammenbringen will.

Episoden: Das sind die Folgen von "Wolf Like Me" bei Amazon Prime

Die Fantasy-Comedy "Wolf Like Me" setzt sich aus sechs Folgen zusammen, die alle eine Spielzeit von circa 30 Minuten haben.

Folge 1: Kollisionen

Folge 2: Mein Bündel, dein Bündel

Folge 3: Nichts wie weg

Folge 4: Nicht Fisch, nicht Fleisch

Folge 5: Fluchkasse

Folge 6: Ein haariges Problem

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Wolf Like Me"

Schauspielerin Isla Fisher verkörpert die Hauptrolle der Mary in der Serie "Wolf Like Me". Der Witwer Gary wird von Josh Gad und seine Tochter Emma von Ariel Donoghue gespielt.

Komplementiert wird der Cast von Emma Lung und Anthony Taufa. Die Schauspieler Jake Ryan, Robyn Nevin und Nash Edgerton haben Gastauftritte in der Serie.

Trailer: Erste Einblicke in "Wolf Like Me"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der australischen Serie "Wolf Like Me" machen können, finden Sie hier den englischsprachigen Original-Trailer:

