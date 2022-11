Er prägte den deutschen Journalismus: Publizist Wolf Schneider ist tot

Wolf Schneider prägte mehrere Generationen von Journalistinnen und Journalisten und machte sich als Autor und Sprachkritiker einen Namen. Nun ist er gestorben.

Wolf Schneider ist tot. Der Sprachkritiker und Journalist ist in der Nacht zum Freitag in Starnberg bei München gestorben. Das teilte seine Familie der Süddeutschen Zeitung mit. Der in Erfurt geborene Autor wurde 97 Jahre alt.

Wolf Schneider ist tot: Er prägte Journalisten an der Henri-Nannen-Schule

Schneider hatte viele Jahre lang die Leitung der Henri-Nannen-Schule in Hamburg inne. In dieser Position unterrichtete er Generationen von Journalistinnen und Journalisten und prägte den deutschen Journalismus nachhaltig.

Der Publizist und Journalist erlangte außerdem für Sachbücher wie seinen Bestseller "Deutsch für Profis" deutschlandweite Bekanntheit. In seinen Büchern widmete er sich vor allem den Themen Stil und Sprache. In Boulevardmedien wurde er deshalb auch gerne als "Sprachpapst" bezeichnet.

Schneider war als Reporter, Chefredakteur, Korrespondent und Verlagsleiter aktiv

In seiner journalistischen Laufbahn war Schneider als Redakteur und Reporter tätig. Er war US-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung, Chefredakteur der Welt, Verlagsleiter beim Stern und Moderator der "NDR Talk Show". In seinem Amt als Leiter der Henri-Nannen-Schule konnte er sein Wissen über den Journalismus dann weitergeben.

Schneider schaltete sich immer wieder in große öffentliche Debatten ein und kämpfte gegen Anglizismen und die Rechtschreibreform. Zuletzt setzte er sich vor allem gegen das Gendern ein, das für ihn eine "Wichtigtuerei von Leuten" darstellte, welche "von Sprache keine Ahnung" hätten.

Schneider ist Vater von drei Kindern, zwei mit seiner Frau Elisabeth-Charlotte, mit der er zuletzt in Bayern am Starnberger See lebte. Die gemeinsame Tochter Susanne Schneider wurde selbst Journalistin. Der gemeinsame Sohn Curt Schneider machte sich als Jurist und Rätselautor einen Namen. Er verstarb im Oktober 2022 bei einem Wanderunfall.