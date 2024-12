46-Jährige stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfhagen (Kreis Kassel) ist eine 46-jährige Bewohnerin gestorben. Die Frau war am Freitag vergangener Woche mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie starb nach Angaben der Polizei am Montag. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Bei dem Feuer waren zudem zwei jeweils 71 Jahre alte Hausbewohner durch das Einatmen giftiger Rauchgase verletzt worden. Beide konnten die Klinik inzwischen wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am frühen Freitagmorgen mutmaßlich im Treppenhaus ausgebrochen. Die Brandursache konnte laut Polizei bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittler könnten eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen, hieß es. Nach dem Tod der 46-Jährigen werde nun wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.