Beim Reinigen ausgerutscht: Frau wird von Traktor überrollt

Eine Frau ist in Sulz am Neckar beim Reinigen eines Traktors ausgerutscht von diesem überrollt und schwer verletzt worden. Die 72-Jährige sei von den nassen Trittstufen gerutscht und unter ein Rad geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Dann rollte der Traktor, der sich aus noch unbekannter Ursache im ersten Gang befand, über den Oberkörper der Frau. Anschließend stieß das Fahrzeug in eine Mauer an einem Hauseingang. Die Frau wurde nach dem Unfall im Kreis Rottweil am Donnerstag per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.