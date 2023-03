Schlag ins Gesicht? "Drachenlord" am Würzburger Hauptbahnhof attackiert

Der Fall des "Drachenlords" scheint nicht zur Ruhe zu kommen: Rainer Winkler wurde am Würzburger Hauptbahnhof attackiert. Es kursieren Videos von der Auseinandersetzung.

Das "Drachengame" scheint noch nicht zu seinem Ende gekommen zu sein: Es gab erneut einen Übergriff auf Rainer Winkler. Der 33-Jährige, der als YouTuber unter dem Pseudonym "Drachenlord" bekannt wurde, soll am Würzburger Hauptbahnhof attackiert worden sein. Er hatte am Gleis auf einen Zug gewartet, als ihn mehrere junge Männer bedrängten. In den Social-Media-Kanälen kursieren Videos von der Auseinandersetzung.

Würzburg: "Drachenlord" am Hauptbahnhof attackiert – Video kursiert im Internet

In einem verwackelten Video ist Winkler zunächst von hinten zu sehen. Er wird offenbar angesprochen. Der Ton ist nur teilweise verständlich, doch man kann recht klar aus dem Off hören: "Hey, ich bin Fan seit Tag Eins!"

Der "Drachenlord" geht daraufhin auf den Filmenden zu und schreit die Gruppe von "Fans" an. Es sind nur Wortfetzen zu hören. Immer wieder kommt es zu Gelächter, bis es dann handgreiflich wird. Es kommt an der Bahnsteigkante zu einer Rangelei. Die Lage wird unübersichtlich, bis sich die Männer dann aus dem Staub machen. Mittlerweile kursieren sogar mehrere Videos im Internet.

"Drachenlord" am Würzburger Hauptbahnhof attackiert: Kam es zu einem Schlag ins Gesicht?

Der Vorfall rund um den ehemaligen YouTuber ereignete sich am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr. Die Würzburger Bundespolizei bestätigte gegenüber BR24, dass eine Gruppe von Unbekannten Rainer Winkler beschimpft und attackiert haben soll. Demnach erhielt eine Polizeistreife am Hauptbahnhof einen Hinweis darauf, dass es am Bahnsteig 8/9 eine laute Auseinandersetzung gebe.

Als die Streife am Gleis ankam, habe ein Mann angegeben, von einer Gruppe von Männern belästigt worden zu sein. Es soll dabei zu einem Schlag ins Gesicht gekommen sein. Er sagte auch, dass er sich als YouTuber einige Feinde gemacht habe. Die Polizisten erkannten im Gesicht des Mannes eine Rötung, der sich als der "Drachenlord" herausstellte. Ärztliche Hilfe wollte Winkler nicht in Anspruch nehmen. Er verließ den Hauptbahnhof stattdessen mit einem Zug in Richtung Nürnberg.

Die Polizei Würzburg sucht nun nach Zeugen in dem Fall. Sie ermittelt wegen Körperverletzung. Die beteiligten Personen und Tatverdächtigen konnten zunächst nicht ausfindig gemacht werden.

Attacke in Würzburg: "Drachenlord" Rainer Winkler hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen

Winkler wurde schon als Jugendlicher über YouTube bekannt. Im Laufe der Jahre baute sich nach und nach eine große Gruppe an Kritikern des "Drachenlords" auf, sogenannte Hater. Sie belagerten immer wieder das Einfamilienhaus Winklers im kleinen Ort Altschauerberg im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. In einem seiner Videos hatte der "Drachenlord" seine Adresse bekannt gegeben. Geboren war das sogenannte "Drachengame". Im Rahmen dessen reisten immer wieder Mobber in den kleinen Ort und belagerten das Haus Winklers.

Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen, Winkler landete infolge dieser vor Gericht und erhielt eine Bewährungsstrafe. Er legte seinen YouTube-Kanal in der Folge still und verkaufte das Haus in Altschauerberg. Aus der Öffentlichkeit hat sich der "Drachenlord" seitdem zurückgezogen.