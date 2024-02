Polizeieinsatz an Schule in Wuppertal: Mehrere Schüler verletzt

Mehrere Schüler wurden am Donnerstagmorgen in Wuppertal verletzt. Laut einem Bericht soll ein Jugendlicher sie mit einem Messer attackiert haben.

An einem Gymnasium in Wuppertal läuft am Donnerstagmorgen ein großer Polizeieinsatz. Laut einem Bericht der Bild soll ein Jugendlicher mit einem Messer auf seine Mitschüler losgegangen sein. Es gibt fünf verletzte Schüler. Wie schwer diese verletzt sind, ist bislang unklar. Medienberichten zufolge hatten sich Schüler in den Klassenräumen verschanzt. Laut der Polizei wurde ein Tatverdächtiger gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sei vor Ort. Weitere Hintergründe sind noch unklar.