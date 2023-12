Frank Zander in der Klinik: Ist seine Weihnachtsfeier für Obdachlose in Gefahr?

Das Weihnachtsessen für Bedürftige und Obdachlose ist nicht nur für Frank Zander ein jährliches Highlight. Doch diesmal könnte der Schlagerstar fehlen.

Frank Zander muss die Vorweihnachtszeit in der Klinik verbringen. Wie die BZ und Bild berichten, wurde der Schlagerstar am Montag mit Blaulicht von seiner Wohnung in Charlottenburg nahe dem Lietzensee ins Martin-Luther-Krankenhaus im Berliner Stadtteil Wilmersdorf eingeliefert. Demnach fühle sich der 81-Jährige sehr schwach.

Der erste Befund habe ergeben, dass die Entzündungswerte in Zanders Körper erhöht seien. Allerdings sei unklar, was der Grund dafür ist. "Ein ganz schöner Mist ist das", wird der Entertainer von den beiden Blättern zitiert.

Zander im Krankenhaus: "Es ging nicht mehr anders"

Zugleich dachte Zander bereits an einen anstehenden Termin, der ihm sehr am Herzen liegt: "Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen. Doch es ging nicht mehr anders. Ich wurde immer schwächer."

Immerhin fühle er sich "hier in den allerbesten Händen". Die Ärzte seien "alle mega kompetent", er werde komplett durchgecheckt. Außerdem bekomme Zander viele Infusionen mit Aufbaupräparaten.

Zander-Sohn über Vater im Krankenhaus: "Er hatte kaum noch Appetit"

Laut Sohn Marcus empfahl die Hausärztin letztlich die Einweisung ins Krankenhaus. Der 55-Jährige betont: "Sprichwörtlich kam Vadder morgens kaum noch aus dem Bett. Er hatte kaum noch Appetit."

Nun würde die Familie "von Tag zu Tag hoffen, dass er wieder zu Kräften kommt und dass eine Diagnose gestellt werden kann". Dann könne die Therapie beginnen. Wichtig sei aber auch: "Er darf sich danach natürlich nicht zu schnell wieder zu viel zumuten."

Dabei würde Zander Senior selbstredend liebend gerne dabei sein, wenn zum 29. Mal Obdachlose und Bedürftige auf seine Initiative zum Weihnachtsessen mit Gänsebraten eingeladen werden und obendrein Showeinlagen serviert bekommen. Die Vorbereitungen für das Event im Estrel-Hotel in Neukölln laufen demnach schon auf Hochtouren.

Weihnachtsessen für Obdachlose: Kann Zander am 22. Dezember die Bedürftigen begrüßen?

Zander Junior, der das seit 1995 existierende Weihnachtsessen mitorganisiert, gibt aber zu bedenken: "Leider muss ich vorsichtig andeuten: Es ist nicht sicher, dass er bis zur Feier wieder fit wird." Sein berühmter Vater erklärte immerhin bereits, dass es langsam wieder bergauf gehe.

Doch der Sohn bremst: "Mein lieber Vater muss wieder vollständig gesund werden." Der Veranstaltung stehe aber nichts im Weg: "Die große Weihnachtsfeier im Estrel findet auf jeden Fall statt. Sie ist von jeher ein Familienprojekt und unsere Familie ist groß." Aber insgeheim hoffe er "irgendwie darauf, dass Vadder am 22. Dezember wieder auf der Bühne stehen und am Einlass die Bedürftigen begrüßen kann".

Seine Premiere solle auf jeden Fall Marcus' Sohn Elias feiern. Der Schlagzeuger, der auch auf der Zander-Single "Freunde wie Felsen" zu hören ist, werde sich bei dem Weihnachtsessen "besonders um das Koordinieren und den Bühnenablauf für die Bands" kümmern.

Zander und seine Weihnachtsfeier: "Würde selbstverständlich auch ohne mich stattfinden"

Bei Frank Zander soll die Schlappheit bereits einige Tage angehalten haben. Den Berichten zufolge fühlte er sich schon während einer 45-minütigen Fernsehsendung am 1. Dezember nicht gut.

Da dieser Auftritt lange geplant gewesen sei, habe er noch einmal alle Kräfte mobilisiert, um dabei sein zu können. Dabei erwähnte der Interpret von Songs wie "Ja, wenn wir alle Englein wären" und "Da da da ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid", dass er nach einer Corona-Infektion nie wieder seine volle Energie gespürt habe.

Auch ansonsten trete er nach seinem Abschied von der großen Bühne im Sommer noch immer vor kleinerem Publikum auf, sei Gast in Quiz- und Talk-Shows im TV. Hinzu kommen die Planungen für das Weihnachtsessen, die zahllose Gespräche mit Spendern erfordern würden.

Noch ist zum Glück etwas Zeit, um im Estrel-Hotel traditionell mitfeiern und die leuchtenden Augen der Gäste sehen zu können. Aber auch Zander Senior stellte bereits vom Krankenbett aus klar, dass es bei dieser Weihnachtsfeier keinesfalls um ihn geht: "Die würde selbstverständlich auch ohne mich stattfinden."

