Sendetermine, Sendezeit, Übertragung: So sehen Sie "WWE SmackDown" 2023

Der WWE SmackDown 2022/2023 ist regelmäßig bei ProSieben Maxx zu sehen. Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im Free-TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung.

Der WWE Smackdown 2022/2023 wird wöchentlich im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. In der Show kämpfen die Frauen um den Women's Championtitel und die Männer um die Titel des WWE (World Wrestling Entertainment) World Champion und Intercontinental Champion. In den USA läuft die Show immer freitags beim Sender Fox. Für die Übertragung in Deutschland ist ProSieben Maxx zuständig.

Welche Sendetermine und Sendezeiten sind für die neuen Folgen geplant? Wo ist der WWE Smackdown 2022/2023 im Stream zu sehen? Lesen Sie hier die Antworten.

WWE SmackDown 2022/2023: Übertragung live im Free-TV

Der WWE SmackDown 2022/2023 läuft normalerweise jeden Samstagabend von 22.10 Uhr bis 0.05 Uhr im TV bei ProSieben Maxx. Zudem kann die Sendung im Live-Stream auf der Website des Senders sowie auf Joyn verfolgt werden.

Wer den Friday Night SmackDown schon früher sehen möchte, könnte ein Abo bei DAZN in Erwägung ziehen. Dort wird eine Übertragung in der Nacht von Freitag auf Samstag angeboten. Sie startet um 2 Uhr morgens.

WWE SmackDown 2022/2023: Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Hier ein Überblick über vergangene sowie die bisher bekannten Sendetermine des WWE SmackDown 2022/2023 auf ProSieben Maxx:

Datum Wochentag Uhrzeit Sender 01.10.2022 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 08.10.2022 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 12.10.2022 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 15.10.2022 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 19.10.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 22.10.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 26.10.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 29.10.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 2.11.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 5.11.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 9.11.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 12.11.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 16.11.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 19.11.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 23.11.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 26.11.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 30.11.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 03.12.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 07.12.22 Mittwoch 22.05 Uhr ProSieben Maxx 10.12.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 14.12.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 17.12.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 21.12.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 24.12.22 Samstag 22 Uhr ProSieben Maxx 28.12.22 Mittwoch 22 Uhr ProSieben Maxx 01.01.23 Sonntag 22.05 Uhr ProSieben Maxx 04.01.23 Mittwoch 01.55 Uhr ProSieben Maxx 07.01.23 Samstag 22.00 Uhr ProSieben Maxx 11.01.23 Mittwoch 01.55 Uhr ProSieben Maxx 14.01.23 Samstag 22.05 Uhr ProSieben Maxx 18.01.23 Mittwoch 01.55 Uhr ProSieben Maxx

WWE SmackDown 2022/2023: Wiederholungen im Stream

Sie haben eine Ausgabe von "WWE SmackDown" verpasst? Kein Problem. ProSieben Maxx zeigt auch Wiederholungen der Wrestling-Show. Neben dem regulären Ausstrahlungstermin am Samstagabend strahlt der Sender den "WWE SmackDown" auch am Mittwoch aus. Die Sendung beginnt immer zwischen 01.55 Uhr und 02.10 Uhr.

Ganze Folgen können Sie auch hier auf der Internetseite von Prosieben Maxx ansehen. Der Sender stellt die vier aktuellsten Folgen auf der offiziellen Internetseite zur Wiederholung im Stream zur Verfügung. Außerdem kann die Sendung auf Joyn als Wiederholung abgerufen werden. Für den Stream müssen Sie sich bei dem Anbieter anmelden, der Smackdown 2022 steht allerdings kostenlos zur Verfügung. Sie müssen also kein Abo abschließen.

Infos zum WWE SmackDown 2022/2023

Die World Wrestling Federation gründete im Jahr 1999 den SmackDown. Mittlerweile ist das Format das Aushängeschild der Wrestling-Liga WWE.

Raw, Battle Royal, WrestleMania - Was ist der Unterschied?

WrestleMania ist eine Wrestling Großveranstaltung und gehört zu den wichtigsten Wrestling-Veranstaltungen des Jahres. Die Sendung "WWE Raw" wird wöchentlich im TV ausgestrahlt und ist neben dem SmackDown und NXT eine Brandshow der WWE. Battle Royal ist ein Art Kampfsystem und zählt auch zu den Einzelveranstaltungen.

Die aktuellen WWE Champions im Überblick:

Roman Reigns (Universal Champion)

Roman Reigns ( WWE Champion)

Champion) Bianca Belair (Raw Women's Champion)

(Raw Women's Champion) Liv Morgan (SmackDown Women's Champion)

(SmackDown Women's Champion) Gunther (Intercontinental Champion)

Bobby Lashley ( United States Champion)

( Champion) Jimmy Uso & Jey Uso (Raw Tag Team Champions)

Jimmy Uso & Jey Uso (SmackDown Tag Team Champions)

Aliyah & Raquel Rodriguez ( WWE Women's Tag Team Champions)

( Women's Tag Team Champions) Dana Brooke (24/7 Champion)

Allgemeine Infos:

Manuel Thiele und Walandi Tsandi fungieren als Kommentatoren.

und Walandi Tsandi fungieren als Kommentatoren. Der Smackdown erzielt sehr hohe TV-Einschaltquoten und ist eine der erfolgreichsten Wrestlingshows weltweit.

SmackDown, RAW und NXT bilden gemeinsam die größte Wrestling-Organisation der Welt.

Der italienische Wrestler Bruno Sammartino ist mit insgesamt 4040 Tagen (fast 8 Jahre) der World Heavywight Champion, der seinen Titel am längsten halten konnte.