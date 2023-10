"X-Factor - Das Unfassbare": Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung, Besetzung

RTL 2 zeigt eine neue Folge von "X-Factor - Das Unfassbare" zum 25. Jubiläum. Infos zu Sendetermin, Übertragung, Wiederholung und Besetzung finden Sie hier.

Genau 25 Jahre sind vergangen, seitdem RTLZWEI erstmalig "X-Factor: Das Unfassbare" ausstrahlte. Der Sender hatte bereits in der Vergangenheit ein Reboot der Serie ausgestrahlt. Jetzt hat der Sender eine weitere Staffel mit acht Folgen in den USA produzieren lassen. Anlässlich des Jubiläums wird die Pilotfolge der Show exklusiv passend zu Halloween gezeigt. Kult-Moderator Jonathan Frakes ist ebenfalls wieder vor der Kamera. Zur Feier der Jubiläumsausgabe wird in der Pilotfolge neben neuen Geschichten auch ein Klassiker der Serie in einer modernen Interpretation präsentiert: die Neuverfilmung des Klassikers Rote Augen - eine der meist gefürchteten Folgen der Serie. Die Produktion der Serie übernimmt W&B Television in Zusammenarbeit mit den Produktionsfirmen Superama und Superposition Films.

Wann ist der Sendetermin von der Jubiläumsausgabe von "X-Factor - Das Unfassbare"? Wo wird die neue Folge übertragen? Wer ist in der Besetzung mit dabei? Antworten zu diesen Fragen und noch weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Jubiläumsausgabe: Wann ist der Sendetermin von "X-Factor - Das Unfassbare"?

RTLZWEI hat den Sendetermin der Jubiläumsausgabe von "X-Factor - Das Unfassbare" angekündigt. Am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, wird "X-Factor: Das Unfassbare" um 20.15 Uhr auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Übertragung von "X-Factor - Das Unfassbare": im TV oder Stream?

Die neue Folge von "X-Factor - Das Unfassbare" zum 25-jährigen Jubiläum wird in ihrer deutschen TV-Premiere zur Primetime auf RTLZWEI gezeigt. Nach der Sendung steht die Folge zunächst 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ zur Verfügung. Danach haben Sie nur noch mit einem Premium-Abo Zugriff auf die Folge. Informationen zu RTL+ und den Abo-Paketen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"X-Factor - Das Unfassbare"

Datum und Uhrzeit: 29. Oktober 2023 um 20.15 Uhr

Sender: RTLZWEI

Stream: RTL+

Wann ist die Wiederholung von "X-Factor - Das Unfassbare"?

Außer der Möglichkeit, die Serie nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ zu schauen, ist noch keine Wiederholung der Serie angekündigt worden. Sobald RTLZWEI eine Wiederholung ankündigt, finden Sie alle Informationen hier.

Die Besetzung von "X-Factor - Das Unfassbare"

RTLZWEI kündigt für die neue Staffel von "X-Factor - Das Unfassbare" und dessen Jubiläumsausgabe ein Cast mit Hollywoods Stars und Sternchen an. Unter anderen mit dabei sind Danny Trejo, bekannt aus "Breaking Bad", Brandon Sexton III aus "Black Hawk Down" und Manu Bennett, der in Blockbustern wie "Hobbit", "Arrow" und "Spartacus" mitspielte. Der Rest des Casts ist noch nicht bekanntgegeben worden.