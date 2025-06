„XY gelöst“: Sendetermine und Übertragung der True-Crime-Reihe im TV und Stream

„XY gelöst“ ist, ebenso wie „Aktenzeichen XY“, eine True-Crime-Reihe, die zum Programm des Senders ZDF gehört. Anders als bei „Aktenzeichen“ werden bei „XY gelöst“ aber ausschließlich aufgeklärte Kriminalfälle behandelt. Journalist Sven Voss rekonstruiert im Rahmen der Sendung gemeinsam mit den damals zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern, der Staatsanwaltschaft sowie weiteren Expertinnen und Experten die Aufklärung schwerer Verbrechen. Nach insgesamt drei Staffeln von „XY gelöst“ kam in diesem Sommer eine weitere dazu: Im Juni 2025 sind vier brandneue Episoden des True-Crime-Formats erschienen, jede einzelne davon behandelt einen anderen Kriminalfall.

Wann genau kam Staffel 4 von „XY gelöst“? Wie lauteten die Sendetermine und wie sah es mit der Übertragung der Folgen im TV und Stream aus? Gibt es eine Wiederholung? Und welche Fälle wurden dieses Mal näher beleuchtet? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier.

Staffel 4 von „XY gelöst“: Das waren die Sendetermine

Wie eingangs bereits erwähnt, lief die vierte Staffel von „XY gelöst“ im Juni 2025. Die vier neuen Folgen erschienen im Doppelpack und liefen mittwochs um 20.15 Uhr im linearen TV. Somit gab es also „nur“ zwei Sendetermine, nämlich den 11. und den 18. Juni. Online können alle Episoden bereits seit dem 4. Juni gestreamt werden. Der ZDF-Livestream ist kostenlos. Eine Folge dauert 45 Minuten, pro Sendetermin erwartet die Zuschauer also 90 Minuten True-Crime-Content. Hier noch einmal die beiden Sendetermine im Überblick:

Folge 1+2: Mittwoch, 11. Juni 2025, um 20.15 Uhr im ZDF

Folge 3+4: Mittwoch, 18. Juni 2025, um 20.15 Uhr im ZDF

„XY gelöst“, Staffel 4: Diese aufgeklärten Kriminalfälle werden behandelt

Pro Folge widmen sich Sven Voss und die jeweiligen Fallbeteiligten einem aufgeklärten Verbrechen. In nachgestellten Szenen und Interviews werden die Taten, die Ermittlungen und die Lösungen der Fälle teilweise an realen Schauplätzen gezeigt. Zur Sprache kommen dabei die Besonderheiten der Fälle, der oftmals aufwendige Weg bis zur Aufklärung und die zum Teil überraschenden Wendepunkte, die Ermittlungen immer wieder nehmen. Folgende Fälle werden in Staffel 4 von „XY gelöst“ behandelt:

Folge 1: „Tödlicher Freigang“

Im September 2015 verschwindet eine 23-jährige Frau. Tage später findet ihr Vater ihre Leiche in einem Waldgebiet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch eine konkrete Spur gibt es zunächst nicht. Ein DNA-Treffer auf einem Kaugummipapier bringt schließlich den entscheidenden Hinweis: Ein mehrfach verurteilter Sexualstraftäter wird zum Hauptverdächtigen. Zur Tatzeit hatte der Häftling gerade Freigang. Doch wie konnte das passieren? Sven Voss spricht mit Ermittlern und Forensikern über die Herausforderungen des Falls und den Umgang mit Gefährdern im Strafvollzug.

Folge 2: „Millionenraub in Berlin“

Am 27. Juni 1995 überfallen vier maskierte und schwer bewaffnete Männer eine Bankfiliale im Berliner Stadtteil Zehlendorf. Insgesamt bringen sie 16 Kunden und Angestellte in ihre Gewalt. Ihre Forderung: 17 Millionen DM Lösegeld in sechs Stunden. In so kurzer Zeit ist eine solche Summe kaum zu beschaffen. Während die Polizei mit den Geiselnehmern verhandelt, ahnt sie nicht, dass die Täter längst einen anderen Plan verfolgen. Die Ermittlungen enthüllen schließlich das Unglaubliche: Die Täter hatten monatelang einen Tunnel bis in den Tresorraum gegraben. Wie konnte das unbemerkt bleiben? Sven Voss nimmt das Fernsehpublikum mit auf Spurensuche, rekonstruiert den raffinierten Coup und zeigt, warum dieser Fall bis heute zu den spektakulärsten der deutschen Kriminalgeschichte zählt.

Folge 3: „Mörderische Entmietung“

Eine 54-jährige Buchhalterin wird an ihrem Arbeitsplatz brutal getötet. Alles deutet auf einen Auftragsmord hin: Der Täter taucht mit einer Schusswaffe im Büro der Angestellten auf und erschießt die Frau völlig unvermittelt an ihrem Schreibtisch. Niemand kann sich diese Tat erklären. Die sonst so freundliche Mitarbeiterin des Autohauses scheint keine Feinde zu haben, weder in der Familie noch in ihrer Firma. Wer profitiert von ihrem Tod? Auf der Suche nach dem Mörder gilt es für die Polizei, dieses Rätsel zu lösen. Sven Voss begleitet Ermittlerinnen und Ermittler sowie Expertinnen und Experten auf den Spuren von damals und veranschaulicht, warum der Zeugenschutz eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung dieses Verbrechens spielte.

Folge 4: „Mord am Disco-König“

Berlin, März 2013: In einem Wilmersdorfer Mietshaus gibt es einen plötzlichen Stromausfall. Eine Bewohnerin entdeckt Wasser, das von ihrer Badezimmerdecke tropft. Sie klingelt an der Wohnung über ihr, der Tür von „Disco-König“ Jochen Strecker. In den 80ern und 90ern feierten Stars wie Sylvester Stallone, Diana Ross und George Michael in seiner berühmten Diskothek „First“. Doch nun liegt Jochen Strecker tot in seinem Badezimmer – ermordet. Die Ermittlungen beschäftigten sich mit dem Leben eines Mannes, der die West-Berliner Partyszene geprägt hat. Sven Voss spricht mit Freundinnen und Freunden sowie ehemaligen Weggefährten, die bis heute um ihn trauern, und mit Ermittlerinnen und Ermittlern, die einen Tatort analysieren mussten, der fast keine Spuren lieferte. Und darüber, wie es kurz vor Prozessbeginn zu einem spektakulären Ausbruch aus der U-Haft kommen konnte.

Übertragung der vierten Staffel von „XY gelöst“ im TV und Stream

Die neuen Folgen von „XY gelöst“ waren sowohl im linearen TV als auch online im Stream zu sehen. Zunächst sind sie in der ZDF-Mediathek erschienen und konnten dort kostenlos gestreamt werden, ehe sie regulär im Fernsehprogramm des ZDF ausgestrahlt wurden.

Gibt es eine Wiederholung von „XY gelöst“, Staffel 4?

Eine Wiederholung der vierten Staffel von „XY gelöst“ gibt es immer in der Nacht nach der TV-Ausstrahlung. Wer die Episoden nicht im TV verfolgen konnte, hat zudem jederzeit die Möglichkeit, sie online in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort stehen sie sowohl vor- als auch nach der Fernsehausstrahlung zur Verfügung. Das sind die Termine der Wiederholungen im Fernsehen:

Folge 1+2: Donnerstag, 12. Juni 2025, ab 03.15 Uhr im ZDF

Folge 3+4: Donnerstag, 19. Juni 2025, ab 03.15 Uhr im ZDF