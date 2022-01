"Yellowjackets": Besetzung und Handlung der neuen Sky-Serie

"Yellowjackets" ist seit Ende Dezember bei Sky zu sehen. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer.

Bei Sky gibt es seit Ende Dezember eine neue Serie. In "Yellowjackets" geht es um eine Gruppe erwachsener Frauen, die als Teenager Schlimmes erlebt haben: Nach einem Flugzeugabsturz mussten sie in der nördlichen Wildnis überleben. Schon bald bilden sich Clans heraus, die sich gegenseitig bis auf den Tod bekämpfen.

Sie möchten die neue Serie gerne sehen und möchten wissen, wann und wo Sie das können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer für Sie zusammen gefasst.

Start: Seit wann läuft "Yellowjackets" bei Sky?

Die neue Sky-Serie "Yellowjackets" ist am 28. Dezember 2021 gestartet und seitdem wöchentlich zu sehen - jeweils zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Ausgestrahlt werden je zwei Folgen pro Dienstag - dem Wochentag, an dem die neuen Episoden ursprünglich veröffentlicht wurden.

Es wird "Yellowjackets" außerdem auch im Stream zu sehen geben. Sky Ticket und Sky Q zeigen die neue Serie ebenfalls. Dort wird sie auch nach Ausstrahlung zum Ansehen zur Verfügung stehen.

Hier eine Übersicht über die Sendetermine von "Yellowjackets":

Folgen Sendetermin 1 und 2 Dienstag, 28. Dezember 2021 3 und 4 Dienstag, 4. Januar 2021 5 und 6 Dienstag, 11. Januar 2021 7 und 8 Dienstag, 18. Januar 2021 9 und 10 Dienstag, 25. Januar 2021

Episoden: Das sind die einzelnen Folgen von "Yellowjackets"

Es wird insgesamt zehn Episoden von "Yellowjackets" geben. Diese werden immer in Doppelfolge ausgestrahlt. Hier haben wir eine Übersicht mit den englischen und deutschen Titeln für Sie:

Folge Englischer Titel Deutscher Titel 1 Pilot Was geschah da draußen? 2 F Sharp Fortissimo 3 Welcome to the Dollhouse Das Puppenhaus 4 Bear Down Druck 5 Blood Hive Blut 6 Saints Der Heilige Geist 7 No Compass Ohne Kompass 8 Flight of the Bumblebee Hummelflug 9 Doomcoming Doomcoming 10 Sich Transit Gloria Mundi Sich Transit Gloria Mundi

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Yellowjackets"

Insgesamt elf Schauspieler sind Teil des Hauptcasts von "Yellowjackets". Wir haben Sie hier in einer Übersicht für Sie zusammen gefasst:

Schauspieler Rolle Christina Ricci Misty Melanie Lynskey Shauna Sheridan Juliette Lewis Natalie Warren Kole Jeff Sadecki Tawny Cypress Taissa Jasmin Savoy Brown junge Taissa Sophie Nélisse junge Shauna Sheridan Ella Purnell Jackie Sophie Thatcher junge Natalie Sammi Hanratty junge Misty Steven Krueger Ben Scott

Handlung: Das passiert bei "Yellowjackets" auf Sky

In "Yellowjackets" geht es um ein weibliches Highschool-Fußball-Team, die eines Tages einen Flugzeugabsturz erleben müssen - und das mitten in der Wildnis, wo sie ganz auf sich alleine gestellt ums Überleben kämpfen müssen. Schon nach kurzer Zeit bilden sich verschiedene, extrem brutale Clans, die sich gegenseitig bekämpfen.

25 Jahre später - die Serie spielt in zwei Zeitebenen - versuchen die Überlebenden, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie haben immer noch mit dem Erlebten ihrer Vergangenheit zu kämpfen und müssen versuchen, ihr Trauma in den Griff zu bekommen.

Trailer: Offizielle Einblicke in "Yellowjackets"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck der neuen Sky-Serie "Yellowjackets" verschaffen können, haben wir Ihnen hier den Trailer verlinkt. Derzeit gibt es nur die englische Version - sobald es auch eine auf deutsch gibt, werden wir Sie hier in unserem Artikel ergänzen.