Staffel 2 von "Yellowjackets": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Staffel 2 von "Yellowjackets" läuft derzeit bei Paramount+. Wissenswertes rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream sowie einen Trailer zur 2. Staffel gibt es hier.

Seit dem 28. Dezember 2021 kann man Staffel 1 von "Yellowjackets" bei Sky abrufen. In "Yellowjackets" geht es um eine Gruppe erwachsener Frauen, die als Teenager Schlimmes erlebt haben: Nach einem Flugzeugabsturz mussten die jungen Frauen ums Überleben kämpfen. Die Geschichte erzählt von den nun erwachsenen Frauen, die durch Flashbacks immer wieder an den Ort des Geschehens zurückkehren. Der Ort in Kanada war geprägt von Isolation, Wahnsinn und Kannibalismus. Die Serie wurde in diesem Jahr für acht Emmys nominiert.

Nun läuft aktuell Staffel 2 von "Yellowjackets" im Stream. Waren die Ereignisse überhaupt echt? Dieser Frage wird Staffel 2 nachgehen.

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 2 von "Yellowjackets" erfahren? Wie viele Folgen gibt es? Wer sind die Schauspieler? Wie ist die Handlung? Gibt es einen Trailer? Wir haben die Details.

Staffel 2 von "Yellowjackets": Wann war der Start?

Die 2. Staffel von "Yellowjackets gibt es seit dem 26. März 2023 bei Paramount+ zu sehen. Die einzelnen Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt - jeden Sonntag gibt es eine neue Folge.

Das sind die Folgen von "Yellowjackets", Staffel 2

Staffel 2 von "Yellowjackets" umfasst insgesamt neun Episoden - eine Folge weniger als die erste Staffel. Die einzelnen Folgen dauern jeweils etwa 60 Minuten. Eine Übersicht mit allen neuen Folgen der 2. Staffel finden Sie hier:

Folge 1, 26. März 2023: Mitbürger, Freunde, Römer

Folge 2, 2. April 2023: Edible Complex

Folge 3, 9. April 2023: Digestif

Folge 4, 16. April 2023: Old Wounds

Folge 5, 23. April 2023: Two Truths and a Lie

Folge 6, 30. April 2023: Qui

Folge 7, 7. Mai 2023: Burial

Folge 8, 14. Mai 2023: It Chooses

Folge 9, 7. Mai 2023: Storytelling

Besetzung von "Yellowjackets": Schauspieler im Cast von Staffel 2

Die Besetzung von "Yellowjackets", Staffel 2 ist weitesgehend deckungsgleich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern der ersten Staffel. Hier haben wir eine Übersicht für Sie:

Schauspieler Rolle Christina Ricci Misty Melanie Lynskey Shauna Sheridan Juliette Lewis Natalie Tawny Cypress Taissa Jasmin Savoy Brown junge Taissa Sophie Nélisse junge Shauna Sheridan Ella Purnell Jackie Sophie Thatcher junge Natalie Sammi Hanratty junge Misty

Das ist die Handlung in Staffel 2 von "Yellowjackets"

Eine Gruppe von Fußballerinnen aus der Highschool stürzten mit dem Flugzeug ab und landen mitten in der Wildnis von Kanada. Die Mädchen sind 19 Monate lang ganz auf sich allein gestellt und müssen ums Überleben kämpfen. Schnell bilden sich unterschiedliche Clans heraus und die Lage spitzt sich immer mehr zu. Die Mädchen werden zum Kanibalismus gezwungen und einige von ihnen treiben die Ereignisse in den Wahnsinn. Die Geschichte wird allerdings aus der Sicht der nun Erwachsenen Frauen geschildert, die durch Flashbacks immer wieder an die Zeit erinnert werden. Die Handlung ist nun 25 Jahre voraus. In Staffel 2 geht es vor allem darum heraus zu finden, ob die Ereignisse wirklich so stattgefunden haben oder ob die Mädchen Wahnvorstellungen ausgesetzt waren.

Staffel 2 von "Yellowjackets" im Stream sehen

Die erste Staffel von "Yellowjackets" lief beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter Sky. Die zweite Staffel ist allerdings exklusiv beim neuen Streaming-Service Paramount+ zu sehen.

Das ist der Trailer von "Yellowjackets", Staffel 2:

Den offiziellen Trailer zur 2. Staffel von "Yellowjackets" können Sie hier ansehen: