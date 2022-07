Waldbrand bedroht Riesenmammutbäume in US-Nationalpark

Ein schnell wachsender Waldbrand bedroht im US-Nationalpark Yosemite alte Riesenmammutbäume. In den USA werden besonders heftige Waldbrände erwartet.

In Kalifornien tobt ein Kampf zwischen der Feuerwehr und dem Feuer. Im Yosemite-Nationalpark sind täglich 500 Feuerwehrleute und Helfer im Einsatz, um einen schweren Waldbrand einzudämmen. Das teilte die zuständige Parkbehörde mit. Der US-Nationalpark ist ein beliebtes Reiseziel, was nicht nur an der idyllischen Region liegt, sondern auch an der Mariposa Grove, welche bekannte Riesenmammutbäume beherbergt.

Waldbrand im Yosemite-Nationalpark: Riesenmammutbäume in Gefahr

Die Mariposa Grove ist für Besucher mittlerweile geschlossen worden. Am Montag war das "Washburn"-Feuer, wie der Waldbrand genannt wird, erst zu 25 Prozent unter Kontrolle gebracht. Es hatten sich Flammen in kurzer Zeit über eine riesige Fläche von rund 1.000 Hektar ausgebreitet. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Brandes herauszufinden.

Die Reisenmammutbäume stehen unter einem besonderen Schutz, weswegen die Einsatzteams auch besondere Schutzmaßnahmen eingeleitet haben. Die Parkbehörde teilte mit, dass der Boden rund um die Mammutbäume mit Sprinkleranlagen feucht gehalten werden soll. Trockenes Unterholz wird zudem entfernt, da es leicht entzündet werden könnte. Die Riesenmammutbäume stehen im Waldgebiet der Sierra Nevada, welches im Süden des Yosemite-Parks liegt. Sie sind über 60 Meter hoch und über 2.000 Jahre alt. Die Gegend der Mariposa Grove wurde daher schon im Jahr 1864 als besonderes Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Video: dpa

Waldbrände in den USA: Feuerwehren befürchten heftige Monate

In den USA gehen die Feuerwehren im Jahr 2022 von besonders heftigen Waldbränden aus. "Ich sage ein paar sehr harte vier, fünf, sechs Monate voraus", erklärte Brian Fennessy, Chef der Feuerwehr des Bezirks Orange County in Kalifornien.

Waldbrände sind in Kalifornien seit jeher eine Gefahr. Im Jahr 2020 waren diesen auch ca. 10.000 Mammutbäume zum Opfer gefallen. Das entsprach einem Bestand von rund 14 Prozent. Durch die Erderwärmung werden die Feuer aggressiver und heißer, was sie wiederum länger anhalten lässt. Bislang konnten die Mammutbäume die Jahrtausende trotz Waldbränden überstehen, ihr Bestand ist aber alles andere als gesicht.

Die Sequoias, wie die Riesenmammutbäume in den Vereinigten Staaten auch genannt werden, stellen die raumgreifendsten Bäume der Welt dar. Zu ihren Verwandten zählen Kaliforniens Redwood-Mammutbäume, die mehr als 100 Meter an Höhe, aber nicht den Durchmesser der Riesenmammutbäume erreichen können.

Lesen Sie dazu auch