"You Shall not Lie": Start, Handlung, Besetzung und Stream des spanischen Schul-Thrillers

RTL+ bringt demnächst die spanische Serie "You Shall not Lie" (auf deutsch "Du sollst nicht lügen" und "Todos mienten" im Spanischen) an den Start. Wann genau? Worum geht es in der Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie kommt man an den Stream? Wir verraten Ihnen alles Wichtige. Am Schluss präsentieren wir Ihnen einen Trailer.

"You Shall not Lie": Wann ist der Start bei RTL+?

RTL+ hat den Exklusiv-Start der Serie für Dienstag, 12. April 2022, angekündigt. Es gibt insgesamt sechs Folgen. In einer Pressemitteilung der Mediengruppe ist von "Staffel 1" die Rede, auf was auch immer das deuten mag.

Handlung: Worum geht es bei "You Shall not Lie"?

Das Leben in der beschaulichen Küstenstadt Belmonte ändert sich plötzlich radikal. Vor allem der Alltag der Lehrerin Macarena gerät völlig aus den Fugen, als ein Sex-Video mit ihr und ihrem Schüler Iván im Netz viral geht. Ihre eigene Familie und auch Iváns Mutter, ihre beste Freundin Ana, strafen sie mit gnadenloser Ablehnung. Die Sache wird noch komplizierter, als plötzlich eine Leiche an den Klippen von Belmonte auftaucht. Wer ist der Tote? Hat er womöglich mit dem Tape zu tun? Entwickler der Serie ist Pau Freixas, der auch die Originalversion von "Club der roten Bänder" kreiert hat.

"You Shall not Lie" bei RTL+: Die Folgen

Folge 1: Titel noch unbekannt (12. April 2022)

Folge 2: Titel noch unbekannt (19. April 2022)

Folge 3: Titel noch unbekannt (26. April 2022)

Folge 4: Titel noch unbekannt (3. Mai 2022)

Folge 5: Titel noch unbekannt (10. Mai 2022)

Folge 6: Titel noch unbekannt (17. Mai 2022)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "You Shall not Lie"?

Irene Arcos als Macarena

als Lucas Nabor als Iván

Nabor als Natalia Verbeke als Ana

als Eva Santolaria als Yolanda

als Yolanda Leonardo Sbaraglia als Néstor

Juan Diego Botto als Sergio

Ernesto Alterio als Diego

Jorge Bosch als Arturo

Berta Castañé als Lucía

Miren Ibarguren als Maite

als Maite Carmen Arrufat als Natalia

Amaia Salamanca als Sofía

als Sofía Biel Contreras als Martín

Pau Contreras als Lucas

Contreras als Lu Colomina als Iris

Francesc Ferrer als Willy

Lluís Altés als Yago

Oriol Genís als Roldán

Die Entwicklung der Serie lag in den Händen von Pau Freixas. Die Drehbücher stammen von ihm selbst, Clara Esparrach, Ivan Mercadé, Eric Navarro, Pol Cortecans, Natalia Durán, Eva Santolaria und Eduard Sola.

Stream von "You Shall not Lie" bei RTL+

"You Shall not Lie" können Sie hierzulande nur digital verfolgen - beim Streaming-Anbieter RTL+.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).

"You Shall not Lie": Der Trailer zur Serie

Hier kommt der Trailer zum Original der Serie. Ein paar Spanischkenntnisse könnten nicht schaden.