"Die Bergretter": Drehorte und Schauplätze - Wo wird gedreht?

Die ZDF-Serie "Die Bergretter" ist für ihre atemberaubende Kulisse bekannt. Hier stellen wir die Drehorte und Schauplätze vor und zeigen, wo sie gedreht wird.

Bereits seit 2009 ist "Die Bergretter" im TV zu sehen. Bis 2012 wurde die Serie allerdings noch unter dem Titel "Die Bergwacht" ausgestrahlt. Im Herbst 2023 kam es zum Start von Staffel 15 von "Die Bergretter". Der malerische Drehort von "Die Bergretter" ist sicherlich einer der Hauptgründe für den andauernden Erfolg der Serie. Ebenso spielt sicherlich die überwiegende Konstanz bei der Besetzung der Darsteller in "Die Bergretter" eine Rolle für den Erfolg. Die fiktive Bergwacht der Serie liegt mitten im malerischen Ramsau am Dachstein. Dabei handelt es sich um eine kleine österreichische Gemeinde in der Steiermark.

Das Panorama und die Kulisse spielen beim Erfolg von "Die Bergretter" sicherlich eine entscheidende Rolle. Die Schönheit des Drehorts wird von den Produzenten auch im Untertitel der Sendung beworben: "Die Bergretter - Rettungseinsätze in atemberaubender Bergwelt". Die Serie wird tatsächlich fast ausschließlich in der Natur rund um Ramsau gedreht und lässt die Zuschauer in die Bergwelt der Steiermark eintauchen.

Viele Fans der Serie wollten das Panorama auch selbst erleben, wodurch eine richtige kleine Tourismus-Industrie rund um die Drehorte von "Die Bergretter" entstanden ist. Die Schauplätze stellen wir hier näher vor.

Drehorte von "Die Bergretter": Das ist der Hauptschauplatz

Die Serie wird im beschaulichen Ramsau am Dachstein gedreht. Die kleine Gemeinde hat hat gerade einmal 2.800 Einwohner und liegt Mitten in der österreichischen Steiermark. Das Panorama rund um das Dorf herum hat einiges zu bieten. Es liegt auf 1.135 Metern Höhe mitten zwischen mehreren Bergen und ist damit nicht nur ein Wander-, sondern auch ein absolutes Skiparadies. Entsprechend viele Touristen kommen jedes Jahr in den Ort, in dem es insgesamt sogar mehr als doppelt so viele Gästebetten wie Einwohner gibt.

Im und um den Ort herum wird auch "Die Bergretter" gedreht. Viele aus der Serie bekannte Schauplätze befinden sich im Gebiet um Ramsau. Die Rettungseinsätze werden in der Regel im umliegenden Gebirge gedreht. Die Berghänge der Serie sehen bei der Übertragung von "Die Bergretter" im TV und Stream also so realistisch aus, weil sie echt sind und nicht mithilfe eines Green-Screens erstellt wurden.

Die Einsatzzentrale der Bergretter

In der Nähe der evangelischen Kirche in Ramsau befindet sich die Einsatzzentrale der Bergretter aus der Serie. Das Gebäude kann von außen besichtigt werden, es liegt relativ zentral im Ort. Die echte Einsatzzentrale der Bergwache liegt selbstverständlich woanders. Sie ist in der Nähe des WM-Stadions zu finden.

Emilies Hof

Für die Dreharbeiten wurden die Produzenten der Serie auf ihrer Suche nach einem geeigneten Hof auf dem "Pernerhof" fündig. Dieser befindet sich gerade einmal zwei Kilometer von Ramsau entfernt und bietet die ideale Kulisse. Denn neben dem modernen Hof der Familie gibt es auch noch die alten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Dort wurden die Aufnahmen für die Serie "Die Bergretter" gemacht. Auf dem Gelände gibt es auch Ferienwohnungen, die Fans der Serie mieten können.

Weitere Schauplätze von "Die Bergretter"

Egal wie perfekt Ramsau am Dachstein für die Kulisse der Serie ist, alle Folgen können dort natürlich nicht gedreht werden. Einige weitere Locations gibt es noch, insbesondere für die Spezialfolgen der Serie. Dazu gehören etwa die Winterfolgen, von denen es jedes Jahr zwei Stück gibt. Diese werden im österreichischen Kaunertal und am Kaunertaler Gletscher gedreht.

Zu den weiteren Drehorten zählen: