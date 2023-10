"Die Toten vom Bodensee": Sendetermine, Sendezeit und Reihenfolge

"Die Toten vom Bodensee" bekommt 2023 und 2024 neue Folgen. Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Reihenfolge der einzelnen Folgen gibt es hier.

Seit 2014 wird "Die Toten vom Bodensee" gemeinsam vom ZDF und dem ORF produziert. Die Serie ist gut auf das Publikum der beiden Sender zugeschnitten, denn es handelt sich streng genommen um eine Kriminalfilmreihe. Auch die Besetzung der Schauspieler hat sich mit dem Erfolg der Serie kaum verändert. Wie auch beim "Tatort" hat zudem jede Folge eine abgeschlossene Handlung - die Reihenfolge einzuhalten ist daher nicht zwingend notwendig. Damit steht die Serie im klaren Gegensatz zu den meisten Krimi-Serien, wie sie Streamingdienste wie etwa Netflix produzieren.

Dieses Konzept ist so erfolgreich, das bislang bereits 16 Folgen von "Die Toten vom Bodensee" erschienen sind. Für 2023 und 2024 sind sogar weitere Episoden für die Übertragung von "Die Toten vom Bodensee" im TV und Stream angekündigt worden. Wir haben die aktuellen Informationen rund um die bisherigen und zukünftigen Folgen von "Die Toten vom Bodensee" hier zusammengetragen.

"Die Toten vom Bodensee": Sendetermine und Sendezeit der neuen Folgen

Insgesamt wurden vier neue Folgen von "Die Toten am Bodensee" für 2023 und 2024 angekündigt. Bei diesen handelt es sich um:

" Nachtalb " (Folge 17, 17. September 2023 im ORF 2)

" (Folge 17, 17. September 2023 im 2) "Atemlos" (Folge 18)

"Die Messias" (Folge 19)

"Der Nachtschatten" (Folge 20)

Die Folgen 18-20 werden derzeit noch gedreht. Wann sie im ORF bzw. dem ZDF ausgestrahlt werden, ist noch unklar. Möglich ist sowohl eine Ausstrahlung 2023 als auch eine 2024. Die Folge "Nachtalb" hingegen ist bereits abgedreht und feierte ihre Premiere am 17. September 2023 im ORF 2.

Folge 17: "Der Nachtalb"

Im nun schon 17. Teil der "Die Toten vom Bodensee"-Filmreihe gerät Polizei Hauptkommisar Michael Oberländer selbst ins Visier der Ermittlungen. Nach einer langen Nacht hat der Polizist schwere Erinnerungslücken und verschweigt dies seinen Kollegen. Nachdem aber eine Leiche gefunden wurde mit der Oberländer in Verbindung gebracht werden kann, entpuppt sich das als schwerer Fehler.

Nach und nach tauchen immer mehr Beweise auf, die ihn mit dem Mord in Verbindung bringen. Die Staatsanwaltschaft beginnt, gegen ihn zu ermitteln. Als er dann schließlich in Untersuchungshaft sitzt, gerät seine Tochter in Gefahr. Um sie zu retten und den Fall zu lösen, muss das Vertrauensverhältnis zwischen Oberländer und Hoffmann wiederhergestellt werden.

Sendetermine im Überblick:

Sonntag, 17. September 2023, 20.15 Uhr, ORF 2

2 Montag, 9. Oktober 2023, 20.15 Uhr, ZDF

Die Reihenfolge der Folgen von "Die Toten vom Bodensee"

Da es sich bei "Die Toten vom Bodensee" um eine Kriminalfilmreihe und nicht um eine gewöhnliche Serie handelt, können die einzelnen Episoden auch für sich allein gesehen werden. Von Vorteil ist es allerdings dennoch, die vorangegangenen Folgen gesehen zu haben. Sonst kann es unter Umständen dazu kommen, dass die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren nicht ganz klar sind.

Hier haben wir daher die bisherigen Folgen chronologisch aufgelistet: