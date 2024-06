"ZDF Fernsehgarten" 2024: Sendetermine, Tickets, Mottos - alle Infos zur Sendung

Der "ZDF-Fernsehgarten" läuft auch 2024 im Fernsehen. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Tickets, Gäste, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung.

Die Wartezeit für viele ZDF-Zuschauer endet bald, denn am 5. Mai läutet Andrea Kiewel die neue Fernsehgarten-Saison im Jahr 2024 ein. Seit nunmehr 38 Jahren erfreut sich ein großes Publikum an der Mischung aus Musik, Gesprächen und Spielen in der TV-Show am Mainzer Lerchenberg. Für den "Fernsehgarten" wird 2024 außerdem ein besonderes Jahr sein, wie Andrea Kiewel bereits bei schlager.de verriet: "Es ist eine außergewöhnliche Saison, die uns mit den Olympischen Spielen in Paris und der heimischen Fußball-EM viele Überraschungen bescheren wird."

Möchten Sie live vor Ort dabei sein und ein Ticket kaufen? Oder die Show im Fernsehen oder im Stream verfolgen? Wann und wo findet der "ZDF-Fernsehgarten" statt? Alle Informationen zu Sendeterminen, Mottos, Ticketverkauf, Preisen sowie zur Übertragung im TV und im Stream sowie zur Wiederholung finden Sie hier bei uns.

"ZDF-Fernsehgarten" 2024: Sendetermine von Mai bis September

Der Fernsehgarten eröffnete am Sonntag, dem 5. Mai 2024 seine neue TV-Saison im ZDF. Als Moderatorin führt wie immer Andrea Kiewel wöchentlich durch das Programm. Insgesamt sind von Anfang Mai bis Ende September 22 Shows angesetzt. Nur an zwei Sonntagen gibt es keine neue Ausgabe zu sehen. Los geht es in der Regel um 12 Uhr am Mittag.

Hier ist ein Überblick zu allen Sendeterminen im Jahr 2024:

Tickets für den "ZDF-Fernsehgarten": Was kosten die Karten?

Auch in diesem Jahr wird jede "ZDF-Fernsehgarten"-Show von einem besonderen Motto geprägt. Wer ein Ticket erwerben möchte, sollte sich beeilen, da für die beliebtesten Sendungen nur noch teilweise Karten verfügbar sind und einige sogar nur noch über eine Warteliste erhältlich sind. Die Tickets können online über den offiziellen Ticketshop erworben werden.

Hier ist eine Übersicht über die Ticketpreise im ZDF-"Fernsehgarten" 2024:

Tischplatz: 25 Euro

Sitzplatz: 20 Euro

Stehplatz: 12 Euro

Stehplatz Kind (0-5 Jahre): 0 Euro

"ZDF-Fernsehgarten" 2024: Gäste und Mottos der Sendung

Woche für Woche wechselt nicht nur das Motto der Sendung, sondern auch die nationalen und internationalen Promis, die in jeder Show zu Gast sind. Hier sind alle Infos zu den Gästen und dem jeweiligen Motto der Folgen:

05. Mai 2024, Thema: "Happy Garten!" - Saisoneröffnung

In der Eröffnungs-Show am ersten Sonntag im Mai 2024 sind folgende Gäste bei Andrea Kiewels blumiger "Gartenparty" eingeladen:

Kerstin Ott , Howard Carpendale , Tony Christie , Aura Dione , Siegfried & Joy, Alexander Kumptner, Dance4Fans

12. Mai 2024, Thema: "Mama" Mia

In der zweiten Show der Staffel sind folgende Gäste bei Andrea Kiewel eingeladen:

Ross Antony, Ilse de Lange, E-Rotic, Peter Urban, Guildo Horn, Paul Reeves

19. Mai 2024, Thema: Flohmarkt

Das sind die Gäste aus Woche 3 der neuen Staffel:

Peggy March , Sonia Liebing , Florian Künstler X Alexander Eder , Laura Malina Seiler , Michael Kaeshammer , Laith Al-Deen , Juan Daniél X Marquess , Lina Bó , Karsten Walter

26. Mai 2024, Thema: Discofox-Fernsehgarten

In Show 4 unter dem Motto "Discofox" sind folgende Gäste dabei:

DREWS CORDALIS PETRY, Fantasy, Rosanna Rocci , Daniela Alfinito , Mitch Keller , Anna-Maria Zimmermann , Laura Wilde , Tanja Lasch , Michael Morgen , Olaf Henning , Andreas Gabalier , Die Grüngürtelrosen

02. Juni 2024, Thema: Garten Games

In der fünften Ausgabe sind mehrere Musiker und Sportler angekündigt:

Marie Reim, André Stade, Jennifer Siemann, H1 und Sarah Stefanski, Marianne Neumann, Emy, Oli. P, Ayman, Lars Riedel, Magdalena Brzeska, Martin Schmitt, Michael "Mimi" Kraus, Johannes Ludwig, Christina Obergföll, Thomas Rupprath, BANNERS, Naturally 7

09. Juni 2024, Thema: 2000er Party

In Ausgabe 6 sind unter dem Motto "2000er Party" folgende Gäste eingeladen:

Gäste: Jochen Schropp , Janine Kunze , Sonya Kraus , Ben Blümel , Jörn Schlönvoigt , Kate Ryan , The Underdog Project, Ayman, Groove Coverage, Buddy, Danzel, Captain Jack, Hot Banditoz , Marquess , Malika Dzumaev, Gabriel Kelly

16. Juni 2024, Thema: Heimspiel Europa

Gäste: Marianne Rosenberg , Lou Bega , Gregor Meyle , Olaf der Flipper feat. Matze Knop, Nathan Evans , Loi, Me + You

23. Juni 2024, Thema: Fußballparty

Gäste: noch unbekannt

30. Juni 2024, Thema: Schlagerparty

Gäste: noch unbekannt

07. Juli 2024, Thema: Noch nicht bekannt

Gäste: noch unbekannt

14. Juli 2024, Thema: Mallorca Fernsehgarten

Gäste: noch unbekannt



21. Juli 2024, Thema: Frankreich

Gäste: noch unbekannt

4. August 2024, Thema: Sommerparty

Gäste: noch unbekannt



18. August 2024, Thema: Food Festival

Gäste: noch unbekannt



25. August 2024, Thema: Noch nicht bekannt

Gäste: noch unbekannt

01. September 2024, Thema: Noch nicht bekannt

Gäste: noch unbekannt

8. September 2024, Thema: Wild Wild West

Gäste: noch unbekannt

15. September 2024, Thema: Das große Schlagerfestival

Gäste: noch unbekannt



22. September 2024, Thema: Tierisch Natürlich

Gäste: noch unbekannt



29. September 2024, Thema: Oktoberfest

Gäste: noch unbekannt

Übertragung des "ZDF-Fernsehgarten" 2024 im TV und Stream

Von Mai bis September 2024 überträgt das ZDF wieder nahezu wöchentich den "Fernsehgarten", welchen in der Regel mehr als zwei Millionen Zuschauer vor dem Fernseher verfolgen. Mit dabei ist natürlich auch wieder Moderatorin Andrea Kiewel, die seit 2000 als Gastgeberin fungiert. Wer aber eine Live-Ausstrahlung verpasst hat oder sich den Fernsehgarten mehrfach ansehen möchte, kann die meisten Folgen in der kostenlosen ZDF-Mediathek ansehen.

Hier sind alle Informationen rund um den "ZDF-Fernsehgarten" 2024 zusammengefasst: