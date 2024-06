"ZDF-Fernsehgarten" am 23. Juni: Gäste, Programm und alle Infos

Der ZDF-Fernsehgarten steht am 23. Juni 2024 unter dem Motto Fußballparty. Alle Infos zum Programm, den Gästen und der Übertragung finden Sie hier.

Seit 29 Staffeln ist der Fernsehgarten ein fester Teil des ZDF-Programms. Auch in diesem Jahr gibt es eine neue Staffel. Die erste Live-Sendung 2024 lief am 5. Mai. Bis zum 29. September 2024 finden regelmäßig neue Shows statt. Die nächste Sendung läuft am Sonntag, dem 23. Juni 2024. Wie immer führt die Moderatorin Andrea Kiewel durch das Programm. Welche Gäste sind am 23. Juni 2024 im Fernsehgarten dabei? Wie sieht das Programm aus und wo wird die Sendung im TV und Stream übertragen? Alle Infos zur neuen Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens finden Sie hier.

Der "Fernsehgarten" im ZDF: Das Programm am 23. Juni 2024

Ein genaues Programm für die Musikshow auf dem Mainzer Lerchenberg wurde bislang nicht veröffentlicht. Bekannt ist nur, dass die neue Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens unter dem Motto "Fußballparty" steht. Passend zur Europameisterschaft dreht sich auch am Sonntagmittag also alles um Fußball. Neben musikalischen Acts dürfte die Zuschauer und Zuschauerinnen auch wieder eine Mischung aus Comedy und Artistik erwarten.

"ZDF-Fernsehgarten" am 23.6.24: Gäste am Sonntag

Im Gegensatz zum genauen Programm, hat das ZDF bereits einige Gäste bestätigt. Neben Künstlern wie Cat Ballou und Mario Basler wurden auch ADITORO und PAULOMUC angekündigt. Sie haben es mit ihrem EM-Song "Füllkrug" von ihrem Tik-Tok Account bis in die Pressekonferenz der DFB-Elf geschafft und treten jetzt auch im ZDF-Fernsehgarten auf. Hier finden Sie einen Überblick über die Gäste am 23. Juni 2024:

Cat Ballou

Vincent Gross

Right Said Fred

Markus Babbel

Mario Basler

Hermes House Band

ADITOTORO X PAULOMUC

Esteriore Brothers

Buddy

Bronaldos & Andy Luxx

Oceana

Gregor Hägele

Tickets für den "ZDF-Fernsehgarten" am 23. Juni 2024

Tickets für den ZDF-Fernsehgarten kann man schon seit Beginn der Staffel kaufen. Je nach Event sind die Shows aber bereits ausverkauft. Für Veranstaltungen wie die "Schlagerparty", "Mallorca" und "Sommerparty" sind schon alle Tickets vergriffen. Für die "Fußballparty" am 23. Juni 2024 gibt es jedoch noch Karten. Die günstigsten Karten für den Fernsehgarten sind ab 12 Euro zu haben.

Tischplatz 25 Euro Sitzplatz 20 Euro Stehplatz 12 Euro Freikarte Stehplatz (Kind 0-5 Jahre) 0 Euro

Ab diesem Jahr gibt es außerdem eine Neuerung. Seit 2024 gibt es keine Tageskasse mehr, Resttickets können also nur bis 9 Uhr auf der Webseite des ZDF gebucht werden.

"ZDF-Fernsehgarten" live im TV und Stream: Übertragung am 23.6.2024

Der ZDF-Fernsehgarten wird wie immer live im Free-TV übertragen. Wie der Name bereits verrät, können Interessierte die Sendung im ZDF verfolgen. Die Übertragung startet am Sonntagmittag um 12 Uhr, der Einlass beginnt um 10.15 Uhr. Laut den offiziellen "Fernsehgarten"-Sendeterminen läuft die nächste Folge dann am 30. Juni 2024 unter dem Motto "Schlagerparty".

Den "ZDF-Fernsehgarten" vom 23. Juni 2024 in der Wiederholung sehen

Informationen über eine Wiederholung im linearen TV-Programm gibt es bislang nicht. Wer am Sonntag keine Zeit hat und sich die Sendung trotzdem nicht entgehen lassen möchte, kann auf die ZDF-Mediathek zurückgreifen. Die einzelnen Sendungen stehen hier auch nach der Erstausstrahlung zur Verfügung. (lob)