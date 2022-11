Böhmermann wirbt mit RAF-Fahndungsplakat für Sendung

Witzig oder gefährlich? Die Meinungen im Netz zu Jan Böhmermanns neuesten Posts gehen auseinander. Er hat ein Fahndungsplakat veröffentlicht, auf dem unter anderem Christian Lindner abgebildet ist.

Ist das noch witzig? Diese Frage stellt man sich wohl nicht das erste Mal. Jan Böhmermann ist für seine eigenwilligen Aktionen bekannt, jetzt wirbt er mit einem Fahndungsplakat mit dem Titel "Linksradikale Gewalttäter" – angelehnt an die RAF-Plakate – für seine Sendung " ZDF Magazin Royale". Darauf zu sehen sind unter anderem Finanzminister Christian Lindner ( FDP), seine Frau Franca Lehfeldt, Wolfgang Kubicki (FDP) und Journalist Ulf Poschard. Was genau es mit dem Plakat auf sich hat, will Böhmermann in seiner Sendung am Freitagabend aufklären.

"Lindner/Lehfeldt-Bande" steht über den Bildern. Darunter: "Wegen Beteiligung an staatsfeindlichem Aktivismus, Bildung einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftlicher Vorbereitung schwerer staats- und menschheitsgefährdender Straftaten und anderen Straftaten werden steckbrieflich gesucht." Unter dem Text sind die "Fahndungsbilder" abgebildet.

Auch auf Instagram hat Böhmermann am Freitagmittag ein Video als Ankündigung zu seiner Sendung veröffentlicht. Darin ist der Moderator als Udo Lindenberg verkleidet mit dem RAF-Symbol an der Lederjacke zu sehen. Worum es in seiner Sendung genau geht, will er auch in diesem Video nicht verraten. Am Ende zeigt Böhmermann einen Hashtag und sagt dazu: "RAFDP"

Jan Böhmermann wirbt mit RAF-Plakat: Ulf Poschard reagiert auf Twitter

Poschard reagierte direkt nach der Veröffentlichung auf Twitter: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Hetze zu Gewalttaten gegen die hier zu Terroristen erklärten Andersdenkenden führt. Das Blut klebt damit an seinen zwangsgebühren-finanzierten Händen." Nach der Kritik konterte Böhmermann umgehend mit: "Linke haben keinen Humor."

Jan Böhmermann sorgt mit "ZDF Magazin Royale" regelmäßig für Aufsehen

Mit seiner Satire-Show "ZDF Magazin Royale" sorgt Böhmermann immer wieder für Aufsehen. Erst kürzlich hatte der Moderator den Bericht des hessischen Verfassungsschutzes über den NSU-Terror veröffentlicht. Zuvor hatte er beispielsweise mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgerechnet und Fynn Kliemann vorgeworfen, mit Corona-Masken betrogen zu haben.