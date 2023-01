RAF-Fahndungsplakat: "Welt"-Herausgeber Aust erwirkt einstweilige Verfügung

Jan Böhmermann hat im Rahmen seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" ein Fahndungsplakat veröffentlicht, das unter anderem scheinbar Stefan Aust zeigte. Der erwirkte jetzt eine einstweilige Verfügung.

Ende November 2022 erklärte Jan Böhmermann in seiner Sendung " ZDF Magazin Royale" die FDP zur neuen RAF. Um das zu verdeutlichen, zeigte er ein fiktives Fahndungsplakat. Darauf waren neben FDP-Politikern auch Journalisten zu sehen. Ein Foto zeigte angeblich den Welt-Herausgeber Stefan Aust. Der habe nun eine einstweilige Verfügung erwirkt, wie Böhmermann am Donnerstagmittag auf Twitter bekanntgab.

Verbreitung von Fahndungsplakat aus "ZDF Magazin Royale" untersagt

Wie das Landgericht Hamburg gegenüber dem Spiegel erklärte, gehe es bei der einstweiligen Verfügung nicht um die Sendung an sich, sondern um ein Foto auf einer Collage, das vor und in der Sendung am 25. November gezeigt wurde. Unter dem Bild stand "Aust, Stefan Reinhard, 1.7.46 Stade". Das Foto zeigt nicht Aust selbst, sondern Schauspieler Volker Bruch, der im Film "Der Baader Meinhof Komplex" Aust gespielt hatte. Nach Auffassung des Gerichts könne der Zuschauer das nicht anders verstehen, als dass die abgebildete Person Aust sei. Demnach handle es sich um eine Persönlichkeitsverletzung. Deshalb ist die Verbreitung des Plakats seit Donnerstag untersagt.

Böhmermann konnte die Entscheidung des Gerichts offenbar nicht nachvollziegen. "Der dümmste anzunehmende Zuschauer Deutschlands ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Richter am Landgericht Hamburg", legte er auf Twitter nach.

Fahndungsplakat zeigte auch Christian Lindner und Wolfgang Kubicki

" Lindner/Lehfeldt-Bande" stand über den Bildern. Darunter: "Wegen Beteiligung an staatsfeindlichem Aktivismus, Bildung einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftlicher Vorbereitung schwerer staats- und menschheitsgefährdender Straftaten und anderen Straftaten werden steckbrieflich gesucht." Unter dem Text waren die "Fahndungsbilder" abgebildet – unter anderem auch von Finanzminister Christian Lindner (FDP), seine Frau Franca Lehfeldt, Wolfgang Kubicki (FDP) und Journalist Ulf Poschard.

Jan Böhmermann sorgt mit "ZDF Magazin Royale" regelmäßig für Aufsehen

Mit seiner Satire-Show "ZDF Magazin Royale" sorgt Böhmermann immer wieder für Aufsehen. Kürzlich hatte der Moderator den Bericht des hessischen Verfassungsschutzes über den NSU-Terror veröffentlicht. Zuvor hatte er beispielsweise mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgerechnet und Fynn Kliemann vorgeworfen, mit Corona-Masken betrogen zu haben.