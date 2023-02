Dunja Hayali feiert Debüt als "heute journal"-Moderatorin

Das "heute journal" im ZDF hat eine neue Moderatorin: Dunja Hayali gab am Montagabend ihr Debüt. Sie ist bereits aus anderen ZDF-Formaten bekannt.

Dunja Hayali gehört nun zum festen Team der "heute journal"-Moderatorinnen und Moderatoren. Am Montagabend präsentierte die 48-Jährige zum ersten Mal die Nachrichtensendung im ZDF. Sie führte ab 21.45 Uhr durch eine Sendung, welche vor allem Themen rund um den Krieg in der Ukraine behandelte. Am Freitag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Das Debüt von Hayali wurde im "heute journal" nicht thematisiert.

Hayali gibt Debüt als Hauptmoderatorin im "heute journal" des ZDF

Hayali ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bekanntes Gesicht. Sie machte sich vor allem durch ihre regelmäßigen Moderationen im "Morgenmagazin" und im "Aktuellen Sportstudio" im ZDF einen Namen. Auch im "heute journal" hatte sie bereits mitgewirkt, allerdings nicht als Hauptmoderatorin, sondern als Co-Moderatorin. Danach widmete sie sich anderen Formaten und Projekten.

Die neue Rolle von Hayali war vom ZDF bereits vor rund einem Monat bekanntgegeben worden. "Die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff präsentieren", erklärte der öffentlich-rechtliche Sender. Hayali gehört ab sofort zum festen Team des "Flaggschiffs". In diesem stellen Marietta Slomka und Christian Sievers Hauptmoderatorin und Hauptmoderator dar. Hayali und die ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek werden die Nachrichtensendung ebenfalls einige Wochen im Jahr präsentieren.

Dunja Hayali: Von der Sporthochschule zum "heute journal"

Hayali ist in Datteln, im nördlichen Ruhrgebiet, als Tochter irakischer Christen aus Mossul geboren worden. Sie studierte an der Deutschen Sporthochschule Köln und schlug in der Folge eine Karriere als Sportjournalistin ein. Im April 2007 übernahm sie dann erste Projekte im ZDF und trat zum ersten Mal als Co-Moderatorin im "heute journal" auf.

Die Journalistin und Moderatorin fiel in der Öffentlichkeit immer wieder durch ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auf. Sie wehrte sich außerdem gerichtlicht gegen Hasskommentare im Internet. Im Sommer 2021 beendete sie ihre Aktivitäten in den sozialen Medien.