Schauspieler in "Die Bergretter": Diese Darsteller gehören zur Besetzung

Welche Darsteller gehören zur Besetzung von "Die Bergretter"? Wir informieren hier über die aktuellen wie die ehemaligen Schauspieler der ZDF-Kultserie.

"Die Bergretter" läuft bereits seit etlichen Jahren mit großem Erfolg im ZDF. Langlebige Serien haben hierzulande Tradition - die "Lindenstraße" etwa lief stolze 35 Jahre in der ARD. Ganz so weit haben es "Die Bergretter" bei der im ZDF zwar noch nicht geschafft, doch sie sind auf dem besten Weg dorthin. Die Sendung wird immerhin schon seit Herbst 2009 ausgestrahlt, damals allerdings noch unter dem Namen "Die Bergwacht".

Doch der eigentliche Beginn der Serie kann durchaus früher angesetzt werden. Denn das ZDF sieht "Die Bergretter" als eine Art inoffizielle Fortsetzung seiner von 1997 bis 2007 ausgestrahlten Serie "Die Rettungsflieger". Nimmt man das alles zusammen, dann geht das Sendungskonzept nun auch schon auf seinen 30. Geburtstag zu. Inzwischen läuft sogar schon Staffel 15 von "Die Bergretter" im ZDF. Auch das ist bei nur einer Staffel pro Jahr zweifelsfrei ein Meilenstein. Die fünfzehnte Staffel besteht aus sechs Folgen, die seit November 2023 ausgestrahlt werden.

Wenn eine Serie über 15 Jahre einen Sendeplatz für die Übertragung im TV und Stream des ZDF findet, dann sind an diesem Erfolg auch jede Menge Schauspieler beteiligt. Doch nur wenige Darsteller bleiben über einen so langen Zeitraum auch Teil der Besetzung. Daher haben die Drehorte und Schauplätze von "Die Bergretter" im Laufe der Jahre regelmäßig neue Charaktere gesehen und es wurde von alten immer wieder Abschied genommen. In der 15. Staffel sind wieder einige bekannte Gesichter mit dabei. Hier informieren wir sowohl über die aktuelle Besetzung von "Die Bergretter" als auch über die ehemaligen Darsteller, die nicht mehr Teil der Sendung sind.

"Die Bergretter", Staffel 15: Die Schauspieler in der aktuellen Besetzung der Serie

Zunächst einmal die gute Nachricht: Die Besetzung in der 15. Staffel von "Die Bergretter" besteht aus allen wichtigen Schauspielern der vergangenen Staffel. Am Hauptcast hat sich also nichts geändert. Trotzdem müssen sich die Fans von einigen Darstellern verabschieden, können gleichzeitig aber auch einen neuen Seriencharakter willkommen heißen: Ferdinand Seebach (Rolle Simon Plattner) und Gundula Niemeyer (Rolle Dr. Verena Auerbach) sind nicht mehr mit dabei, dafür aber Viktoria Ngotsé (Rolle Alexandra Winkler). Zudem übernimmt niemand Geringeres als Heidi Klum eine Gastrolle in der Serie.

Das ist die Liste der wichtigsten Schauspieler und ihrer Rollen in "Die Bergretter", Staffel 15:

Schauspieler Rolle Sebastian Ströbel Markus Kofler Robert Lohr Michael Dörfler Luise Bähr Katharina Strasser Markus Brandl Tobias Herbrechter Michael Pascher Rudi Stefanie von Poser Emilie Hofer Heinz Marecek Franz Marthaler Michael König Peter Herbrechter

Viktoria Ngotsé Alexandra Winkler Nicholas Reinke Dr. Nick Aichstetter Sonja Kirchberger Elisa Röder

Martin Leutgeb Gerd Holzer

Ehemalige Schauspieler bei "Die Bergretter"

Wenn eine Serie erst einmal 15 Jahre lang im TV zu sehen ist, dann springen im Laufe der Zeit zwangsläufig einige der Schauspieler ab. Das betrifft nicht immer nur Nebenrollen. Wenn ein Vertrag mit einem Darsteller abgelaufen ist, dann kann sich dieser jederzeit für einen Absprung aus der Serie entscheiden. Das ist bei "Die Bergretter" sogar mit dem Hauptdarsteller geschehen. Nach Staffel sechs der Serie verließ Martin Gruber die Produktion, um sich anderen Projekten widmen zu können. Bis dahin hatte er den Leiter der Bergrettung "Andreas Marthaler" gespielt. Sein Nachfolger wurde Sebastian Ströbel, der den neuen Leiter der Bergrettung Markus Kofler spielt.

Es gibt eine Vielzahl an Charakteren in der Serie, die nur ab und an auftauchen. Einige davon kommen gar nicht mehr zurück, bei anderen ist es noch ungewiss. Sicher ist es nur bei denjenigen, die den berühmt-berüchtigten "Serientod" sterben. Damit wird unter die Beteiligung der Schauspieler an der Serie ein Schlussstrich gezogen. Hier haben wir eine Liste mit all denjenigen ehemalige Schauspielern erstellt, deren Rollen verstorben sind und mit denen es bei "Die Bergretter" daher kein Wiedersehen geben wird:

Schauspieler Rolle In diesen Jahren mit dabei gewesen Martin Gruber Andreas Marthaler 2009-2014 Stephanie Stump Sarah Kraus 2009-2012 Stefan Murr Stefan Hofer 2009 Michaela Rosen Johanna Marquart 2015-2021 André Röhner Dr. Thomas Huber 2016-2018 Michaela Schausberger Carola Steiner 2017 Maxi Wartwel Jessica "Jessi" Pollath 2017-2023

Ob Maxi Wartwel doch noch einmal auftaucht, ist allerdings noch nicht völlig ausgeschlossen. Nachdem sie eine Rückkehr zu den "Bergrettern" nicht ausgeschlossen hat, ist alles möglich. Vielleicht wurde auch deshalb in Staffel 14 trotz intensiver Suche der Leichnam von "Jessi" nicht gefunden.