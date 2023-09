ZDF Fernsehgarten am 24.9.23: Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Am 24. September 2023 läuft eine neue Ausgabe vom "ZDF Fernsehgarten". Hier gibt es Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream.

Der "ZDF Fernsehgarten" ist ein langjähriges TV-Format in Deutschland, das seit 1986 ausgestrahlt wird. Andrea Kiewel moderiert die Sendung bereits seit dem Jahr 2000, mit gelegentlichen Unterbrechungen. Die Saison 2023 umfasst neue Termine, beginnend am 7. Mai 2023 und endend mit dem Staffelfinale am 24. September 2023. Darüber hinaus gibt es zwei Ausgaben von " ZDF Fernsehgarten on tour", die in Hamburg stattfinden.

Informationen rundum Gäste, Programm, Übertragung und TV-Stream für die Ausgabe vom 24. September 2023 finden Sie hier.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 24. September 2023

Jede Ausgabe des "ZDF Fernsehgartens" steht unter einem bestimmten Motto. Passend zur Jahreszeit wurde die Sendung am 24. September 2023 mit dem Thema " Oktoberfest" versehen.

"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 24. September 2023

Andrea Kiewel begrüßt in der Sendung viele Gäste. In jeder Folge lädt die Moderatorin eine vielfältige Auswahl an Künstlern ein. Dies schließt in der Regel Musiker und Musikerinnen ein, die ihre aktuellen Hits im Fernsehgarten präsentieren. Zusätzlich sind oft Komiker, Schauspieler und bekannte TV-Persönlichkeiten zu Gast. Für die Sendung am 24. September 2023 sind folgende Gäste angekündigt:

voXXclub

Münchner Zwietracht

Die Draufgänger

die Troglauer

D’Hundskrippln

Mountain Crew

Königliches Bayrisches Vollgas Orchester

Max Weidner

Tammy

Nicki

Karin Obermaier

Roland Hefter

Neben den Live-Musikauftritten stehen bayerische Festtraditionen, deftige Speisen und vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten auf dem Programm. Bei den Spielen werden die Moderatoren Lena Kesting, bekannt aus dem „ZDF-Morgenmagazin“, Nadine Krüger und Florian Weiss („Volle Kanne – Service täglich“) als Teilnehmer auftreten.

Übertragung vom "ZDF Fernsehgarten" am 24. September 2023 live im TV und Stream

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt den "Fernsehgarten" wie üblich sonntags von 12 bis 14 Uhr im traditionellen Fernsehen. Zuschauer können die Sendung daher wie gewohnt vor ihrem Fernsehbildschirm verfolgen. Neben der Ausstrahlung im TV haben Sie auch die Möglichkeit, den "Fernsehgarten" im Online-Stream des Senders parallel zur Ausstrahlung im TV zu verfolgen.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Für diejenigen, die am Sonntagmittag bereits andere Verpflichtungen haben, aber dennoch die Ausgabe des "ZDF Fernsehgarten" vom 24. September 2023 nicht verpassen möchten, besteht die Option, die Sendung im Nachhinein anzusehen. In der ZDF Mediathek können Sie die Sendung auch im Nachgang und ohne festen Termin ansehen.